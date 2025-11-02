Politika
BLOKADERSKA "INTELEKTUALNA ELITA" Popeo se na stub i skinuo pantalone u centru Beograda
Manja grupa blokadera okupila se na platou ispred Narodne skupštine, gde celo popodne i veče pokušavaju da izazovu nerede.
Okupljeni su bacali topovske udare, baklje, kamenice i flaše.
Međutim ni to im nije bilo dovoljno pa su otišli korak dalje. Jedan od blokadera skinuo je šorts ma očigled svih.
Postavlja se pitanje, da li je ovo slika i prilika blokaderske intelektualne elite i da li je ovo istinska borba za prava ili ili samo još jedan performans bez smisla i mere.
