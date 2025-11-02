Slušaj vest

Manja grupa blokadera okupila se na platou ispred Narodne skupštine, gde celo popodne i veče pokušavaju da izazovu nerede.

Okupljeni su bacali topovske udare, baklje, kamenice i flaše.

Skandalozno ponašanje blokadera Izvor: Kurir

Međutim ni to im nije bilo dovoljno pa su otišli korak dalje. Jedan od blokadera skinuo je šorts ma očigled svih. 

Postavlja se pitanje, da li je ovo slika i prilika blokaderske intelektualne elite i da li je ovo istinska borba za prava ili ili samo još jedan performans bez smisla i mere.

Ne propustitePolitikaBLOKADERI SVE VREME UPUĆUJU UVREDE POLICAJCIMA Reporterka na N1 u uživo programu potvrdila: "Upućuju pogrdne parole" Tenzije ispred Narodne skupštine
Blokaderi 3333333.jpg
PolitikaNOVI SNIMCI NEREDA BLOKADERA ISPRED SKUPŠTINE, LETE BAKLJE I FLAŠE: Pokušavaju da izazovu haos u centru prestonice (VIDEO)
Blokaderi haos ispred skupstine.jpg
PolitikaBLOKADERI POKUŠAVAJU DA IZAZOVU HAOS ISPRED SKUPŠTINE: Bacali topovske udare, baklje, kamenice i flaše
Screenshot 2025-11-02 191943.png
PolitikaNISTE VI DIJANA HRKA I, BOGU HVALA, NEĆETE BITI Nemojte da zloupotrebljavate bol majke za političke interese! NE GURAJTE JE U PONOR, A OVU ZEMLJU U HAOS
Blokaderi Dijana Hrka Vladimir Štimac