Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti povodom večerašnjeg napada blokadera ispred Narodne skupštine u Beogradu.

Predsednik Vučić govorio je o pokušaju izazivanja haosa od strane okupljene grupe blokadera, istakavši da je ovo pokazatelj da su razočarani jer je juče na skupu u Novom Sadu bilo mnogo manje ljudi nego što su očekivali.

Vučić je naglasio da su večeras rešili da napadnu Pionirski park, simbol slobode i otpora.

1/9 Vidi galeriju Napad blokadera ispred Skupštine Foto: Kurir

- Mnogo je važno da se istakne kakva je njihova namera bila. Koristili su piksle, flaše, da napadnu ljude. Ali, nije neočekivano, posle jučerašnjeg debakla u Novom Sadu.

"Rešili su da napadnu simbol slobode i otpora"

- Nervoza i histerija dođu do izražaja i razume se nečiji tuđi uticaj. Rešili su da napadnu simbol slobode i otpora, Pionirski park ili kako ga svi popularno zovemo "Ćacilend". Baš kao u stripu, postoji jedna mali deo nepokorenog naroda koji nikad neće da se preda onima koji bi zemlju da sruše. Nikada neće uspeti zato što takvi simboli nikad ne padaju u ruke onih koji bi da ruše sve što je progresivno i normalno u zemlji. Ne mogu da trpe demokratiju i izdrže drugačije mišljenje.

- Večeras su na sedam mesta napadali prostorije SNS-a. Bes, vide da sve manje ljudi razume njihove metode, razočarani jer je juče bilo mnogo manje ljudi nego što su očekivali.

Foto: Damir Dervišagić

- To izaziva njihovu nervozu - dodao je.

Predsednik je istakao da je blokaderima "Ćacilend" trn u oku, jer je on kako je istakao simbol slobode.

"Mi smo odgovorni za budućnost ove zemlje"

Pozvao je sve okupljene ljude u Pionirskom parku na strpljenje i mir.

- Mi smo odgovorni za budućnost ove zemlje, a da bismo zaista bili odgovorni, moramo da razumemo frustracije i komplekse sa kojima se neuspešni političari suočavaju i da utičemo njih na razumemo gde su grešili. Većinskoj i pristojnoj Srbiji poručujem da ostanu mirni, da nastave da se bore za svoju zemlju, ne nasilnim sredstvima i da ni na koji način ne nasedaju na tuđe provokacije. Apsolutno ću odgovoriti na sve ono što se na ulicama događa.

Foto: Kurir

"Da se razumemo, niko od naših nije pucao na njih"

Važno je da mi pokažemo uzdržanost, dodao je.

- Srbija se na dostojanstven način odužila, rekao bih, žrtvama na taj jeziv dan. Ostaje nam velik zadatak da se pravda uspostavi i da odgovorni budu kažnjeni, a oni što hoće da tuku, neka sami razmisle ko je to organizovao. Video sam da su se studenti razišli, neće da učestvuju u tome.

- Da se ne lažemo, niko nije od naših ljudi pucao na njih - dodao je, osvrnuvši se na napad na Milana Bogdanovića.

- Na kraju krajeva, neka se vidi da ne reagujemo ni na očigledno rušenje državnog poretka. Samo pokažite ljudima da se vidi ko je koga napao.

- Građani Srbije mogu mirno da spavaju. Biće još takvih incidenata, ali klatno se okrenulo.

"Njihove laži su poznate, niko im ne veruje"

Istakao je da na svakom mestu nailaze na prezir i osudu zbog toga što rade i još jednom je pozvao narod na mir.

- Oni mrtvi hladni kažu da su isprovocirani pesmama poput Daleko i Vidovdan. Užasne provokacije, trebalo bi ih pohapsiti, rekao je ironično.

- Njihove laži su poznate i niko im ne veruje, važno je da ljudi koji im se suprotstavljaju ostanu mirni i ne nasedaju na provokacije.

Otkrio je da je jedan muškarac u "Ćacilendu" pogođen teškom pikslom i raskrvavljen.

- Ljudi u "Ćacilendu" su veoma uzdržani. Da hoče da preskoče, ovi bi pobegli preko Pančevačkog mosta. Nije to pitanje, pitanje je samo da se naši ljudi uzdrže, jer pametniji uvek popušta.

Foto: Kurir

Predsednik se potom uključio i u emisiju "Hit tvit".

- Ovo je negde očekivano. Ima veze sa određenim stranim strukturama. Debakl smo videli juče u Novom Sadu, mnogostruko se manje ljudi skupilo nego što su očekivali. Uz inostranu podršku su uspeli i na kraju nisu uspeli.

- Histerični su i nervozni posle jučerašnjeg neuspeha. Gađali su ljude, zapalili šator, povredili su nekoliko lica u Pionirskom parku, povređen je i policajac. To je sve pokazatelj straha. Državni organi rade svoj posao. Poručujem našim građanima da budu mirni i staloženi i da budu sigurni da će država da radi svoj posao. Slobodu i srce slobode jednom narodu da otmete ne možete nikada.

- Jesu ljudi iz "Ćacilenda" išli negde nekoga da napadaju, ili su njih napadali? Pošto niko nema odgovor to će biti kao i obično, kao i za zvučni top, Jovanjicu, dečaka, napadnutu studentkinju u policijskoj stanici i sve druge njihove laži.

- Ti koji organizuju te nerede su u neposrednom kontaktu sa više stranih službi. Država Srbija nije šaka zobi da je pozobaju ko kako hoće niti je banana država da je uništi bilo ko. Ostaće samostalna, nezavisna i uspeće da sačuva svoj koren i to je sve što mogu da kažem. Ljudi mogu mirno da spavaju, ništa ovi blokaderi siledžije neće moći da urade. U politici se pobeđuje na izborima, ne bakljama i pikslama. Pozivam sve na mir. Samo tako ćemo uspeti da sačuvamo stabilnost i mir.

- Zamislite upucate čoveka zbog različitog političkog mišljenja - rekao je o pokušaju ubistva Milana Bogdanovića ispred Narodne skupštine.

- Nadležne službe odradiće svoj posao - poručio je na kraju predsednik Srbije.

Podsetimo, večeras se nekolicina blokadera okupila na platou ispred Narodne skupštine, gde pokušavaju da izazovu haos.

Okupljeni blokaderi bacali su topovske udare, baklje, kamenice i flaše, a na licu mesta nalazi se veliki broj policije. Sve o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.