- Blokaderski fašisti su večeras ponovo pokušali da zapale žive ljude, samo zato što su se drznuli da misle drugačije od njih i što su dovoljno hrabri da se bore za svoja prava, za mir, stabilnost, za Srbiju. Blokaderi koji su večeras došli ispred Pionirskog parka sa namerom da izazovu sukobe, krvoproliće, bratoubilački rat, bakljama koje su bacali su zapalili jedan od šatora i tako povredili nekoliko lica. Ovo je izraz nemoći i frustracija zbog toga što su ljudi juče odali poštu nastradalima na miran i dostojanstven način. Nakon ovog monstruoznog napada, ljudi okupljeni u Pionirskom parku dali su svoj odgovor - još hrabrije stoje uz Srbiju i našeg predsednika - napisala je Brnabić na Iksu.