Slušaj vest

Narod okupljen ispred Narodne skupštine poslao je snažnu poruku blokaderima koji su ih napali i gađali flašama i bakljama. 

Kako se može videti na snimku narod uzvikuje:

- Ustaše, ustaše! Aco Srbine, Aco Srbine!

Ovo je odgovor napadnutog naroda Izvor: Kurir

Prema poslednjim informacijama, deo blokadera pokušao je da upadne u "Ćacilend", ali policija ih je u tome sprečila.

Sve o tome pročitajte klikom OVDE.

Ne propustitePolitikaBLOKADERSKA "INTELEKTUALNA ELITA" Popeo se na stub i skinuo pantalone u centru Beograda
Screenshot 2025-11-02 205244.png
PolitikaBLOKADERI SVE VREME UPUĆUJU UVREDE POLICAJCIMA Reporterka na N1 u uživo programu potvrdila: "Upućuju pogrdne parole" Tenzije ispred Narodne skupštine
Blokaderi 3333333.jpg
PolitikaUŽIVO BLOKADERI PRAVE HAOS ISPRED SKUPŠTINE, POKUŠALI DA UPADNU U "ĆACILEND": Bacaju baklje, flaše i kamenice, veliki broj policije na terenu (VIDEO)
Blokaderi 55555.jpg
PolitikaBLOKADERI POKUŠAVAJU DA IZAZOVU HAOS ISPRED SKUPŠTINE: Bacali topovske udare, baklje, kamenice i flaše
Screenshot 2025-11-02 191943.png