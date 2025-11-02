Politika
GRAĐANI MASOVNO POSLALI PORUKU BLOKADERIMA: Ovo je odgovor napadnutog naroda ispred Narodne skupštine (VIDEO)
Narod okupljen ispred Narodne skupštine poslao je snažnu poruku blokaderima koji su ih napali i gađali flašama i bakljama.
Kako se može videti na snimku narod uzvikuje:
- Ustaše, ustaše! Aco Srbine, Aco Srbine!
Prema poslednjim informacijama, deo blokadera pokušao je da upadne u "Ćacilend", ali policija ih je u tome sprečila.
