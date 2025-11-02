Slušaj vest

"Nesreća od čoveka koji je, na našu veliku žalost i još veću sramotu, bio predsednik Republike Srbije poziva na građanski rat", poručila je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić nakon tvita Borisa Tadića u kome poziva narod da izađe na ulice.

- Sladostrasno i ushićeno poziva ljude da izađu na ulice i napadnu svoje komšije, prijatelje, članove porodice, poznanike.