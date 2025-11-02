Politika
ANA BRNABIĆ ODGOVORILA BORISU TADIĆU: Nesreća od čoveka koji je bio predsednik Srbije, poziva na građanski rat! Ne poziva na dijalog, poziva na nasilje
Slušaj vest
"Nesreća od čoveka koji je, na našu veliku žalost i još veću sramotu, bio predsednik Republike Srbije poziva na građanski rat", poručila je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić nakon tvita Borisa Tadića u kome poziva narod da izađe na ulice.
- Sladostrasno i ushićeno poziva ljude da izađu na ulice i napadnu svoje komšije, prijatelje, članove porodice, poznanike.
- Ne poziva na dijalog i smirivanje tenzija - ne, poziva na nasilje. Čak i za čoveka koji je na HRT izjavio da i nije tako ponosan što je predsednik Srbije - mnogo je!
107 · Reaguj
3