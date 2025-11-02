Slušaj vest

"Nesreća od čoveka koji je, na našu veliku žalost i još veću sramotu, bio predsednik Republike Srbije poziva na građanski rat", poručila je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić nakon tvita Borisa Tadića u kome poziva narod da izađe na ulice. 

- Sladostrasno i ushićeno poziva ljude da izađu na ulice i napadnu svoje komšije, prijatelje, članove porodice, poznanike.

- Ne poziva na dijalog i smirivanje tenzija - ne, poziva na nasilje. Čak i za čoveka koji je na HRT izjavio da i nije tako ponosan što je predsednik Srbije - mnogo je!

Ne propustitePolitika"BLOKADERSKI FAŠISTI SU VEČERAS PONOVO POKUŠALI DA ZAPALE ŽIVE LJUDE" Brnabić: Došli su ispred Pionirskog parka da izazovu sukobe, krvoproliće, rat
Screenshot 2025-11-01 185105.jpg
PolitikaOVO SU KLJUČNE PORUKE IZ GOVORA PREDSEDNIKA VUČIĆA: Ujedinjenje umesto podela, pravda u institucijama a ne na ulici, poziv na dijalog
Screenshot 2025-10-31 221443.png
Politika"NEPATVORENA MRŽNJA U MEDIJIMA POD ŠOLAKOVOM KAPOM" Ana Brnabić: Tragedija im nijednog trenutka nije bila tema, tragedija je bila alibi
Screenshot 2025-11-01 185105.jpg
Politika"VI NE TUGUJETE, VI MRZITE" Brnabić: I danas se junačite na leđima ljudske tragedije! Bežati niko neće, ponajmanje Aleksandar Vučić
ab+.jpg