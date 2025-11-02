Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativna agencija najoštrije osuđuju večerašnje incidente koji se dešavaju u centru Beograda, u neposrednoj blizini zgrade Narodne skupštine Republike Srbije.

Organizovana grupa učesnika neprijavljenog skupa, okupljena u ulici Kneza Miloša, napala je građane koji su se nalazili na prijavljenom javnom skupu, u Pionirskom parku, bacajući različite predmete i pirotehnička sredstva u pravcu okupljenih. Tom prilikom je zapaljen jedan od šatora, u kojima su se u tom trenutku nalazili ljudi, čime je ozbiljno ugrožena njihova bezbednost i postojala je realna opasnost da dođe do težih posledica, uključujući i povređivanje ili stradanje lica.

Haos ispred Skupštine Izvor: Kurir

Napad blokadera na ćacilend Izvor: Kurir

Haos ipsred skupštine Izvor: Kurir

Policijski službenici koji obezbeđuju javni red i mir odmah su reagovali i sprečili da dođe do dalje eskalacije nasilja. Međutim, prilikom intervencije, jedan policijski službenik , koji se nalazio u kordonu na uglu Takovske ulice i Bulevara Nikole Pašića, zadobio je povredu lista noge usled dejstva pirotehničkog sredstva („topovskog udara“) i upućen je na Urgentni centar radi ukazivanja lekarske pomoći.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativna agencija pozivaju sve građane da se uzdrže od nasilja, da poštuju zakon i da ne učestvuju u neprijavljenim okupljanjima koja ugrožavaju živote, bezbednost drugih građana i javnu imovinu.

Policija i BIA će, u skladu sa zakonom, preduzeti sve mere radi identifikacije i procesuiranja lica koja su izazvala incidente i napala učesnike prijavljenog javnog okupljanja.

Ne propustitePolitikaPOKUŠALI DA SPALE ŽIVE LJUDE! Jeziv snimak napada blokadera na Ćacilend (VIDEO)
Npad blokadera.jpg
PolitikaUŽIVO "RAZOČARANI POSLE JUČERAŠNJEG DEBAKLA, BILO JE MNOGO MANJE LJUDI NEGO ŠTO SU OČEKIVALI" Vučić o napadu blokadera: Ćacilend im je trn u oku! Simbol slobode
Aleksnadar Vucic.jpg
Politika"BLOKADERSKI FAŠISTI SU VEČERAS PONOVO POKUŠALI DA ZAPALE ŽIVE LJUDE" Brnabić: Došli su ispred Pionirskog parka da izazovu sukobe, krvoproliće, rat
Screenshot 2025-11-01 185105.jpg
PolitikaBLOKADERSKA "INTELEKTUALNA ELITA" Popeo se na stub i skinuo pantalone u centru Beograda
Screenshot 2025-11-02 205244.png