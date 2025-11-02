Slušaj vest

Savetnica za medije predsednika Srbije Suzana Vasiljević je rekla danas da su studenti u blokadi najavili da će 1. novembar 2025. godine biti ''Dan D'', ali da je uz pomoć Ministarstva unutrašnjih poslova taj skup prošao mirno.

Vasiljević je gostujući na TV Pink rekla da je najveći broj ljudi koji su juče bili na skupu bili tu zbog poštovanja prema žrtava i da je bilo malo onih koji su politički opredeljeni.

''Juče je taj skup prošao mirno, zahvaljujući našim bezbednosnim strukturama, zahvaljujući Ministarstvu unutrašnjih poslova koje je ogromne napore uložilo da tih 40.000 ljudi obezbedi i da taj komemorativni skup juče protekne mirno. Vi ste videli kada su se govori završili, više od polovine prisutnih je napustilo skup i otišlo svojim kućama, vratili se za Beograd'', rekla je ona.

Kako je dodala, 17.000 do 18.000 ljudi koji je ostao kasnije na protestu su ljudi koji su politički opredeljeni.

Istakla je da pošto je juče u Novom Sadu plan, kako je rekla, blokadera propao, oni su danas krenuli sa nehumanom zloupotrebom gospođe Dijane Hrka.

''Incident ispred Skupštine krenuo je negde oko 12 sati, kada se gospođa Hrka pojavila ispred Skupštine u nameri da započne štrajk glađu, kako ona kaže, do hapšenja svih odgovornih i do izbora. Gospođa Hrka verovatno nesvesno je postala politički akter. Kada neko daje političke izjave, on postaje politički akter i svrstava se na jednu stranu'', zaključila je Vasiljevićeva.