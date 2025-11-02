Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je da je večerašnji napad na Ćacilend "napad besnih i isfrustriranih na pristojnu Srbiju", jer im je, kako je naveo,”pukao” jučerašnji protest u Novom Sadu, jer nisu okupili stotine hiljada ljudi i nisu uspeli da zapale i unište Novi Sad.

“Bedne kukavice su večeras nastavile brutalne napade na prostorije SNS -a na sedam mesta i na Pionirski park- Ćacilend, simbol otpora i odbrane Srbije od ovih koji bi da sruše našu otadžbinu. To su dokazi besa i nemoći jer im nije uspeo ni jedan dosadašnji pokušaj rušenja institucija, izazivanja obojene revolucije, rušenja naše zemlje koje je finansirano i potpomognuto i spolja i iznutra”, naveo je Vučević na Instagramu.

Dodao je da je njima nasilje u krvi i da su tukli pristalice SNS, spaljivali i uništavali stranačke prostorije, pucali na Milana Bogdanovića.

“Bukvalno ni od čega ne prezaju dok ne izazovu bratoubilački rat. Noćašnji napad na Ćacilend je napad besnih i isfrustriranih na pristojnu Srbiju, jer im je pukao i jučerašnji protest u Novom Sadu, jer nisu okupili stotine hiljada ljudi i nisu uspeli da zapale i unište našu Srpsku Atinu", napisao je Vučević.

Naglasio je da "oni hoće nasilje po svaku cenu", ali da građani to neće.

"Neće građani da nasedaju na njihove provokacije i nasilje! Neće da budu deo tih fašističkih hordi koje već godinu dana blokiraju i uništavaju život u Srbiji”, rekao je Vučević.

