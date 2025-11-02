Politika
"LJUDI MOGU MIRNO DA SPAVAJU" Vučić uputio poruku građanima: Ništa blokaderi i siledžije neće moći da urade
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom napada blokadera ispred Skupštine Srbije.
- Ljudi mogu mirno da spavaju. Ništa blokaderi i siledžije neće moći da urade. Pozivam ih da razumeju da se u politici pobeđuje na izborima, a pristojnu Srbiju pozivam da ne uzvraća istom merom - napisao je Vučić.
Sve detalje o tome kako su blokaderi napali ljude u Pionirskom parku pročitajte u posebnoj vesti.
