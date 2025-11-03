Slušaj vest

Kako nezvanično saznajemo, večeras su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili blokadera-nasilnika Vladimira Štimca koji je tokom celog dana, podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup, sve sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti.

Snimak hapšenje Vladimira Štimca Izvor: Kurir

U jednoj od video objava zabeleženo je i kako od uniformisanog pripadnika policije pretećim i histeričnim tonom zahteva da "spusti pušku".

Sve vreme tokom trajanja neprijavljenog skupa najbrutalnije je vređao policijske službenike nazivajući ih Vučićevim kriminalcima.

Više detalja o tome zbog čega je uhapšen pročitajte ovde.

