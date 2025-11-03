Slušaj vest

Štaviše, u dobrom broju slučajeva, odnosno njihovih prozivki i prepucavanja najčešće na mrežama, dovelo je do toga da se više ne zna ni ko koga ni zbog čega.

Najnoviji okršaj u ratu među blokaderima jeste prozivka Bobana Stojanovića i Janka Veselinovića na mreži X.

Tako je Stojanović u svom tvitu napisao da "jedina stvar koja može kao lakmus papir da potvrdi da sam sve ispravno rekao je hejt tvit JV."

Dok mu Veselinović, iako je osoba o kojoj Stojanović govori označena samo inicijalima, ovako odgovara:

"Bogami ovaj Boban Stojanović iako pripada akademskoj zajednici ispade da je običan taliban koji jedinu konstantu ima mržnju prema opoziciji. Neodmeren i nerealan bez konkretnih podataka i znanja, sa previše nerealnog samopouzdanja."