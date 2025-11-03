Slušaj vest

Na platou ispred Skupštine Srbije raspoređen je manji broj pripadnika policije, dok je na uglu Takovske ulice i Bulevara kralja Aleksandra improvizovan krevet na kom leži Dijana Hrka, koja je stupila u štrajk glađu.

Na protestu u nedelju uveče blokaderi su pokušavali da probiju kordon policije koji ih je odvajao od građana koji se protive blokadama na platou ispred Skupštine Srbije.

Plato ispred Skupštine Foto: Printscreen/naxi.rs/kamere

Učesnici skupa su vređali i provocirali policiju i građane koji su protiv blokada, gađajući ih kamenicama, flašama, upaljačima i petardama.

U pravcu Pionirskog parka ispaljeno je i nekoliko topovskih udara, nakon čega su se pripadnici policije pregrupisali na početak ulice Kneza Miloša sprečavajući učesnike skupa da priđu parku.

Takovska ulica Foto: Printscreen/naxi.rs/kamere

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili su blokadera Vladimira Štimca koji je tokom celog dana podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup, sve sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti.

MUP-a i BIA su saopštili da je zapaljen jedan od šatora, u kojima su se u tom trenutku nalazili ljudi, čime je ozbiljno ugrožena njihova bezbednost i postojala je realna opasnost da dođe do težih posledica, uključujući i povređivanje ili stradanje lica.

Napad blokadera ispred Skupštine Foto: Kurir

U saopštenju je navedeno i da je jedan policajac zadobio povredu lista noge usled dejstva "topovskog udara", kada je policija reagovala kako bi sprečila da dođe do dalje eskalacije nasilja.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su i priveli 37 ljudi koji su učestvovali u ''narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata tokom neprijavljenog javnog okupljanja'' u nedelju uveče ispred Narodne skupštine Srbije, saopšteno je iz MUP-a.

''Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalaženju ostalih učesnika koji su svojim postupcima ugrožavali bezbednost građana i javne imovine'', navodi se u saopštenju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativna agencija pozvali su sve građane da se uzdrže od nasilja, da poštuju zakon i da ne učestvuju u neprijavljenim okupljanjima koja ugrožavaju živote, bezbednost drugih građana i javnu imovinu i istakli da će, u skladu sa zakonom, preduzeti sve mere radi identifikacije i procesuiranja lica koja su izazvala incidente i napala učesnike prijavljenog javnog okupljanja.

