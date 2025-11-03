Slušaj vest

Njemu su lisice na ruke stavili pripadnici Uprave kriminalističke policije, zato što je celog dana podstrekivao na nasilje ispred Skupštine, sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti.

Vladimir Štimac je huškao nasilnike da napadnu Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup.

Hapšenje Vladimira Štimca Izvor: MUP/VJT BG

U jednoj od video objava zabeleženo je i kako od uniformisanog pripadnika policije pretećim i histeričnim tonom zahteva da "spusti pušku".

Sve vreme tokom trajanja neprijavljenog skupa najbrutalnije je vređao policijske službenike nazivajući ih Vučićevim kriminalcima.

Privođenje Vladimira Štimca Izvor: MUP/VJT BG

MUP-a i BIA su saopštili da je zapaljen jedan od šatora, u kojima su se u tom trenutku nalazili ljudi, čime je ozbiljno ugrožena njihova bezbednost i postojala je realna opasnost da dođe do težih posledica, uključujući i povređivanje ili stradanje lica.

U saopštenju je navedeno i da je jedan policajac zadobio povredu lista noge usled dejstva "topovskog udara", kada je policija reagovala kako bi sprečila da dođe do dalje eskalacije nasilja.

1/9 Vidi galeriju Napad blokadera ispred Skupštine Foto: Kurir

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su i priveli 37 ljudi koji su učestvovali u ''narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata tokom neprijavljenog javnog okupljanja'' u nedelju uveče ispred Narodne skupštine Srbije, saopšteno je iz MUP-a.