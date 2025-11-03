Slušaj vest

Ispred Narodne skupštine sinoć je došlo do novog nasilja blokadera kada su bacali topovske udare, flaše, kamenice, a tom prilikom je povređen jedan policajac. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su i u službene prostorije doveli 37 lica, koja su učestvovala u narušavanju javnog reda i mira, a među uhapšenima je i blokader Vladimir Štimac.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane na smirenost i poručio da je važno sačuvati mir i stabilnost.

Gosti Kurir televizije koji su govorili na ovu temu bili su Ljuban Karan, pukovnik KOS-a, Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, profesor doktor Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost i Srbislav Filipović, politički analitičar.

Ljuban Karan Foto: Kurir Televizija

- Imamo slučaj da je povređen policajac i to teško, jer su koristili ozbiljno nasilje. Kao da žele da vide kako gore živi ljudi i to je ono što vodi u tu obojenu revoluciju. Ne znam zašto su se vezali za ideju Majdana, kad je to odvelo Ukrajinu u totalnu katastrofu. Štimac je izbezumljen, izgubio je košarkašku karijeru i sada gubi blokadersku. Povlači sa sobom ljude, a vidi se da je povod za okupljanje pripremljen i vidi se da je ovo koordinisana akcija - kaže Karan i dodaje:

- Pošto ne mogu da pridobiju policiju na svoju stranu, onda žele da ih prikažu kao neke zlikovce. Ti ljudi trpe ozbiljne napade, ali su to stoički izdržali i omogućili da neutrališu obojenu revoluciju bez primene sile. Ovo je školski primer za sve države. Ovo je bila borba protiv strategije obojene revolucije iz naše zemlje. Ova istraga za pad nadstrešnice može biti ovako traljava samo namerno.

Milovan Drecun Foto: Kurir Televizija

Zloupotreba tragedije

Dijana Hrka majka je Stefana Hrke, koji je 1. novembra poginuo u rušenju nadstrešnice novosadske železničke stanice. Stupila je juče u štrajk glađu ispred Narodne skupštine:

- Ovo je zloupotreba tragedije zbog nasilne promene vlasti. I druge porodice tuguju, pa se nisu opredelile za politiku. Bojim se da je Hrka svesno postala učesnik onoga što se zove zloupotreba tragedije u političke svrhe. Ovo nije borba za istinu i pravdu, već nasilje koje se provocira zloupotrebom tragedije te žene - kaže Milovan Drecun i dodaje:

- Ja razumem bol, ali meni ovo nije prihvatljivo. Mislim da se na taj način ne postiže ništa. Uvek postoje ljudi koji su spremni da svoje nasilje pravdaju nacionalnim, ličnim, porodičnim tragedijama, a to ne sme da se radi. Ovde zaista mora da se vidi ko je kriv za pad nadstrešnice. Neophodna je normalna atmosfera bez pritisaka, a, na primer, tužilaštvo radi pod pritiskom ljudi koji su na ulici.

Dijana Hrka je pretrpela nemerljiv gubitak, a neljudski je ono što pojedinci i grupe s njom rade, što zloupotrebljavaju njenu emocionalnu ranjivost, o čemu je Filipović i govorio:

Srbislav Filipović Foto: Kurir Televizija

- Vrlo je lako manipulisati određenim ljudima koji su nestabilni, a teško je biti stabilan kad izgubite nekog svog. Bezobzirno je to što se čini sa ovom gospođom. U političke svrhe se koristi tragedija. Zloupotrebljavaju se svih 16 žrtava i sa njima se pravi performans od strane blokadera. Kako će većinska Srbija da podrži nekog ko zloupotrebljava mrtve ljude? Za sve se krivi vlast, ali nesreće se događaju. Ovo je strašna nesreća koja se desila. Oni su ti koji prvi krše zakone u zemlji. Ljudi su sekli prste za vreme prošle vlasti, a niko nije palio Skupštinu, blokirao bilo šta, napadala policija - kaže Srbislav. Tragično obraćanje Borisa Tadića Bivši predsednik Srbije Boris Tadić oglasio se na platformi X pozvavši građane da izađu na ulice, o čemu je Kajtez i govorio:

- Tragedija našeg naroda je da se na taj način bivši predsednik obraća. Predsednik države je instuticija, a da bi bio institucija ne može da se ponaša na bilo koji način. Tadić je trebalo da bude profesor, a on se sad bavi trivijalnostima. On je bio na vrhu države, a sada sa ovim tvitovima je u blatu. Tadić ako misli sebi dobro ne treba na ovaj način da se pojavljuje. Za mene kao Srbina, ovo je tragično obraćanje bivšeg predsednika Srbije. Ne možete poštovati čoveka kad on sam sebe ne poštuje - kaže Kajtez

Ilija Kajtez Foto: Kurir Televizija

Filipović tvrdi da je broj ljudi na protestima u jasnom padu, jer ljudi ne žele nasilje i rizik po sopstveni život:

- Vidite razliku skupova od prošle godine i ove godine. Prvo naprave miran skup, a onda divljaju sledeći dan na ulicama. Nalazimo se u kritičnoj situaciji koja ne pokazuje da će se tenzije smiriti. Ovo je jedna agresivna manjina, vi ne možete sa par stotina ljudi preuzeti neku instituciju. Žele da skrenu reflektor sa nekih drugih žarišta u Evropi na ulice Srbije. Žele da okrenu međunarodnu pažnju na nas i da nam se izbori ne priznaju. Obraćanje predsednika Vučića

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti povodom napada blokadera ispred Narodne skupštine u Beogradu. Predsednik Vučić govorio je o pokušaju izazivanja haosa od strane okupljene grupe blokadera, istakavši da je ovo pokazatelj da su razočarani jer je na skupu u Novom Sadu bilo mnogo manje ljudi nego što su očekivali. Predsednik je istakao da je blokaderima "Ćacilend" trn u oku, jer je on kako je istakao simbol slobode, a pozvao je sve okupljene ljude u Pionirskom parku na strpljenje i mir.

"BLOKADERI ZLOUPOTREBILI TRAGEDIJU DIJANE HRKE, VEĆINSKA SRBIJA TO NIKADA NEĆE PODRŽATI!" Stručnjaci o planu rušenja vlasti: Nasilje pravdaju gubitkom Izvor: Kurir televizija

