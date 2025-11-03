Slušaj vest

Dok su blokaderi, koje je podsticao Vladimir Štimac, napadali "Ćacilend", Stojković je na društvenoj mreži X delio savete kako da se što više "razvuku" policajci koji su sprečavali krvoproliće.

- Kada 500 žandarma krene na 10.000 ljudi, onog časa kada 1000 ljudi sedne na ulicu - njima treba 2000 žandarma da nas pomere. Ako sedne 2000 ljudi treba im 4000 žandarma. Za to vreme ostalih 8.000 ljudi može da radi šta hoće. A tek 98.000! Ili 348.000 - napisao je on na društvenoj mreži X.

Slične "taktičke" savete za maltretiranje građana, policije, i izazivanje još većeg haosa, delio je na društvenim mrežama i bivši predsednik Boris Tadić.

- U ovim okolnostima taktički je važno da svi koji ne mogu da dođu u Beograd organizuju proteste u svojim gradovima širom Srbije! Na taj način slabimo snagu režima da se suprotstavi udarnim protestima podrške Dijani Hrki u Beogradu. Svi na ulice! Do pobede - napisao je Tadić na društvenoj mreži X.

Zanimljivo je da su i jedan i drugi naišli na podsmešljive komentare svojih pratilaca zbog ovih matematičko-strateških eskapada za rušenje države.