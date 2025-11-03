Slušaj vest

Ispred Narodne skupštine sinoć je došlo do novog nasilja blokadera kada su bacali topovske udare, flaše, kamenice, a tom prilikom je povređen jedan policajac. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su i u službene prostorije doveli 37 lica, koja su učestvovala u narušavanju javnog reda i mira, a među uhapšenima je i blokader Vladimir Štimac.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane na smirenost i poručio da je važno sačuvati mir i stabilnost.

O tome kakva je poruka države u ovakvim trenucima i kako se nosimo sa dezinformacijama i pokušajima manipulacije u javnom prostoru govorio je Boris Bratina, ministar informisannja i telekomunikacija:

Izveštavanje opozicionih medija

Bratina je na samom početku govorio o opozicionim medijima koji ne izveštavaju savesno, već se služe prevarama radi sopstvenog političkog cilja:

- Kod nas je dijalog toliko otvoren da se on zapravo ni ne vodi. Svako govori za sebe. Ovo što se kod nas dešava je čisto podizanje teza i odsustvo dijaloga, koga neće ni biti. Koliko god se ja trudio da pozivam redakcije i novinska udruženja, vidno je da su svi zauzeli svoje pozicije budući da je to kako su finansirani i organizovani. Svi imaju već uredne stavove, oni od toga ne odustaju. Paradoksalna forma "teraj obrnuto" neprekidno radi, nažalost. Novinari su bili vređani na različitim osnovama na najgori mogući način. Međutim, onda se pokazalo ko nije novinar i pravi medij - kaže Bratina i dodaje:

- Pogledajte praksu ove dve televizije i jednih novina, oni besramno funkcionišu. Čine to da stvari izgledaju tako da ljudi ne mogu da ih povežu i da ne znaju šta je istina. Igra se igra za duše, da se pobedi i da se na taj način dođe do pobede unutar javnog mnjenja.

Povećana agresivnost blokadera

Okupljeni blokaderi bacali su topovske udare, baklje, kamenice i flaše, a na licu mesta našao se i veliki broj policije, koji je takođe pretrpeo ozbiljne napade od blokadera:

- Nažalost, smanjena brojnost je dovela do povećane agresivnosti. Ako pogledamo situaciju od prošlog prvog novembra pa do sada, te demonstracije su uvek bile nasilne. Na svašta smo se navikli od strane tužilaštva, da nasilnici budu pušteni za sat vremena i tako dalje. To je jedini problem. Očigledno se pokazalo da se centralni problem nalazi u jednoj grani vlasti, u nezavisnom sudstvu. Oni se ponašaju kao arbitar. Naravno da niko ne želi da vrši pritisak na sudiju, ali zna se šta se sudi za remećenje javnog reda i mira. Dolazimo do apsurda i mislim da se centralni apsurd nalazi u sudstvu - kaže Bratina, osvrnuvši se na komentare evropskih zvaničnika:

- Nama ne ide u prilog da ovo traje ovoliko. Ali imamo ljude u Evropskoj uniji koji ovo podržavaju. Govore da se koristi represija policije, a znate li kakva se represija kod njih koristi? Mi uopšte ne govorimo o drugim zemljama, ali se o nama govori. Dok mi pružamo ruku pomirenja, pokazujemo superiornost. Onaj ko hoće da razgovara je čistiji od onog ko neće, ali problem je što oni neće da razgovaraju. Blokaderi ne razgovaraju sa sistemom, jer će se shvatiti da su oni slabi.

Ministar dodaje i da je Miša Bačulov jedan od onih koji igraju pobočne uloge:

- Neko je hteo tog čoveka da se oslobodi. Da li ste videli da mu je lekar rekao: "Ti rizikuješ, ti ne znaš da li ćeš preživeti ili nećeš." Potpuno je jasno da je svako spreman da žrtvuje bilo koga. To je uvek bila odlika političke borbe; Sokratova žrtva je urađena za džabe. U ime navodne anarhije, oni pokušavaju da sve strukture iz društva slome.

