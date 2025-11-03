Slušaj vest

Blokaderi nasilnici koji su se okupili sinoć ispred Narodne skupština Republike Srbije u Beogradu, došli su naoružani bokserima, noževima, bakljama, a ponovo su zabeležene nemile scene u srpskoj prestonici.

Naime, skup blokadera prerastao je u nasilje kada su bacali kamenice, flaše i baklje, topovske udare i pokušavali da izazovu haos.

Blokaderi došli naoružani ispred Skupštine Izvor: Društvene mreže

Takođe, neki od okupljenih blokadera bili su pijani, a kako se vidi na snimcima, ispijali su pivo iz limenki.

Blokaderi piju pivo ispred skupštine Izvor: Kurir

Podsetimo, sinoć je uhapšen blokader Vladimir Štimac zbog pozivanja na nasilje i nasilnu promenu vlasti, a više o tome pročitajte u našem posebno tekstu ovde.

MUP-a i BIA su saopštili da je zapaljen jedan od šatora, u kojima su se u tom trenutku nalazili ljudi, čime je ozbiljno ugrožena njihova bezbednost i postojala je realna opasnost da dođe do težih posledica, uključujući i povređivanje ili stradanje lica.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su i priveli 37 ljudi koji su učestvovali u ''narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata tokom neprijavljenog javnog okupljanja'' u nedelju uveče ispred Narodne skupštine Srbije, saopšteno je iz MUP-a.