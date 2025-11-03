BLOKADERI DOŠLI NAORUŽANI ISPRED SKUPŠTINE, SPREMNI NA SVE! Natezali pivo iz limenke dok su letele kamenice, topovski udari, flaše (VIDEO)
Blokaderi nasilnici koji su se okupili sinoć ispred Narodne skupština Republike Srbije u Beogradu, došli su naoružani bokserima, noževima, bakljama, a ponovo su zabeležene nemile scene u srpskoj prestonici.
Naime, skup blokadera prerastao je u nasilje kada su bacali kamenice, flaše i baklje, topovske udare i pokušavali da izazovu haos.
Takođe, neki od okupljenih blokadera bili su pijani, a kako se vidi na snimcima, ispijali su pivo iz limenki.
Podsetimo, sinoć je uhapšen blokader Vladimir Štimac zbog pozivanja na nasilje i nasilnu promenu vlasti, a više o tome pročitajte u našem posebno tekstu ovde.
MUP-a i BIA su saopštili da je zapaljen jedan od šatora, u kojima su se u tom trenutku nalazili ljudi, čime je ozbiljno ugrožena njihova bezbednost i postojala je realna opasnost da dođe do težih posledica, uključujući i povređivanje ili stradanje lica.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su i priveli 37 ljudi koji su učestvovali u ''narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata tokom neprijavljenog javnog okupljanja'' u nedelju uveče ispred Narodne skupštine Srbije, saopšteno je iz MUP-a.
- Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalaženju ostalih učesnika koji su svojim postupcima ugrožavali bezbednost građana i javne imovine - navodi se u saopštenju.