Grupa od 60 Srba koji se krenuli put Novog Sada na veliki narodni skup protiv blokada, rano jutros je nastavila svoj put od Ljiga ka Lazarevcu.
Prizor za ponos
NI LOŠE VREME IH NE ZAUSTAVLJA, ORI SE PESMA "LAZARICA" Srbi sa KiM nastavljaju pešačenje ka Novom Sadu
Uz put se vijori srpska trobojka, a heroji sa KiM pevaju “Lazaricu” dok koračaju ka svom cilju.
Iako im danas vremenske prilike ne idu na ruku, ne odustaju od svog pohoda i svakoga dana gaze desetine kilometara.
Sa Srbima iz Gračanice, Kosovskog Pomoravlja, Kosovske Mitrovice, Leposavića, Zubinog Potoka, Zvečana su i sunarodnici iz Raške, Kraljeva, Ljiga, Lučana, Gornjeg Milanovca…
Jedno je izvesno - zajedno žele da pošalju poruku jedinstva i podrške državi Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću i poruče da Srbija ne sme da stane.
