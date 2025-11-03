Slušaj vest

Uz put se vijori srpska trobojka, a heroji sa KiM pevaju “Lazaricu” dok koračaju ka svom cilju.

Iako im danas vremenske prilike ne idu na ruku, ne odustaju od svog pohoda i svakoga dana gaze desetine kilometara.

Sa Srbima iz Gračanice, Kosovskog Pomoravlja, Kosovske Mitrovice, Leposavića, Zubinog Potoka, Zvečana su i sunarodnici iz Raške, Kraljeva, Ljiga, Lučana, Gornjeg Milanovca…

Jedno je izvesno - zajedno žele da pošalju poruku jedinstva i podrške državi Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću i poruče da Srbija ne sme da stane.

Ne propustitePolitikaMINISTAR GLIŠIĆ U LJIGU DOČEKAO HEROJE SA KIM: Svaka čast junaci, tako se voli Srbija! (FOTO)
Kosovo i Metohija
PolitikaSRBI SA KIM PETI DAN PEŠAČE KA NOVOM SADU: Milanovčani im se pridružuju u znak podrške (FOTO)
Srbi sa KiM Gornji Milanovac
PolitikaSRBI SA KiM KOJI PEŠAČE KA NOVOM SADU ODALI POŠTU STRADALIMA U PADU NADSTREŠNICE: Pomolili se i zapalili sveće u hramu u Preljini, pa nastavili težak put
Srbi sa Kim (5).jpg
Politika"NOGE SU NAM UMORNE I U ŽULJEVIMA, ALI KAD VIDIMO OVO - DOBIJEMO KRILA!" Preko 1.500 ljudi u Preljini dočekalo Srbe sa Kosova koji pešače do Novog Sada (FOTO)
1761933706_cacak-kim-podrška-vucic-fotorina1owyr.jpg