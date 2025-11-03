Slušaj vest

Glumica blokaderka Jelena Stupljanin pokušala je da ponizi sve one koji misle drugačije od  blokadera nazvavši ih demonima i monstrumima!

Naime, Stupljanin izjavila je da neistomišljenike, svoje sugrađane i građane ove države koji samo razmišljaju drugačije od nje  - ne smatra ljudima, nazvavši ih pogrdnim nazivima.

- Ja njih ne smatram ljudima uopšte... Ljudi su sa ove strane, ovo su neki demoni, neki monstrumi. Kako bih rekla, neki ljudi koji nisu svesni toga šta rade, neki ljudi koji očigledno su toliko zaključali svoje emocije - rekla je ona danas ispred Skupštine u Beogradu.

Podsećamo, zbog sinoćnjeg haosa ispred Skupštine Srbije uhapšeno je 37 osoba, među kojima je i bivši košarkaš Vladimir Štimac.

Hapšenje Vladimira Štimca Izvor: MUP/VJT BG

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativna agencija pozvali su sve građane da se uzdrže od nasilja, da poštuju zakon i da ne učestvuju u neprijavljenim okupljanjima koja ugrožavaju živote, bezbednost drugih građana i javnu imovinu i istakli da će, u skladu sa zakonom, preduzeti sve mere radi identifikacije i procesuiranja lica koja su izazvala incidente i napala učesnike prijavljenog javnog okupljanja.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaBLOKADERI DOŠLI NAORUŽANI ISPRED SKUPŠTINE, SPREMNI NA SVE! Natezali pivo iz limenke dok su letele kamenice, topovski udari, flaše (VIDEO)
blokaderi
PolitikaNATO LOBISTA DELI CIA SAVETE ZA RUŠENJE DRŽAVE! Pomaže mu Boris Tadić, narod se smeje zbog njihove "taktike" i planova
čedomir stojković boris tadić blokaderi
Politika"POLITIČKI LEŠINARI ZLOUPOTREBLJAVAJU TRAGEDIJU I BOL" Vučević: Dijanu Hrku koriste kao šahovsku figuru
Miloš Vučević
Politika"DA PRESTANU NASILJE I TEROR NAD LJUDIMA KOJI MISLE DRUGAČIJE" Brnabić: Ljudi, imate otvoren poziv za dijalog od predsednika, pa idite, razgovarajte o izborima!
Ana Brnabić
PolitikaNOVI SNIMCI HAPŠENJA VLADIMIRA ŠTIMCA: Pravio haos ispred Skupštine, huškao nasilnike da napadnu "Ćacilend", BESNO URLAO NA POLICIJU (VIDEO)
Vladimir Štimac uhapšen