Ksenija Marić, sudija Višeg suda u Beogradu ukinula je policijsko zadržavanje blokaderu-nasilniku Vladimiru Štimcu i to pre saslušanja kod tužioca i pustila ga na slobodu da opet divlja!

Štimac je sinoć uhapšen jer je tokom celog dana, podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu takozvani Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup, sve sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti.

- Međutim supruga Bruna Vekarića, dobro poznatog tužioca koji već 20 godina optužuje samo Srbe za ratne zločine, pustila je Štimca na slobodu usvojivši žalbu njegovog advokata na rešenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu kojim mu je bilo određeno zadržavanje do 48 sati. Ova odluka sudije blokaderke Marić predstavlja pravni presedan jer niko, a naročito nasilnici koji pozocaju na rušenje držve ne mogi da budu pušteni na slobodu pre saslušanja kod tužioca - otkriva sagovornik Kurira i dodaje da se ovako nešto prvi put dogodilo u savremenoj istoriji srpskog pravosuđa.

Vladimir Štimac, podsetimo sinoć jeuhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je juče u popodnevnim i večernjim časovima na Trgu Nikole Pašića u neposrednoj blizini Doma Narodne skupštine Republike Srbije pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja i podstrekavao učesnike neprijavljenog skupa da izvrše napad na učesnike drugog prijavljenog skupa, koji se održava u Pionirskom parku, zatim na policijske službenike, kao i na nasilno svrgavanje nosilaca najviših državnih funkcija

Privođenje Vladimira Štimca Izvor: MUP/VJT BG

Podsetimo, Štimac se sumnjiči da je juče pred okupljenim građanima, koji su ga snimali i to kasnije objavljivali na društvenim mrežama, pozivao druge građane da dođu pred Dom Narodne skupštine svi, da "zovu traktore da dođu sa svih strana“, da im "je.. sve", nazivajući policijske službenike koji su se nalazili ispred Doma Narodne skupštine - kriminalcima, koje je tu poslao Vučić da "guraju narod koji traži pravdu“ i koji "nemaju ni identifikacione brojeve".

Osumnjičeni je pri tome u snimljenim objavama sve vreme psovao pripadnike policije i učesnike drugog skupa, te ponavljao poziv građanima "Izađite na ulice“ pokušavajući da napravi emotivni naboj kod građana, uz tvrdnje da policija napada Dijanu Hrku, majku mladića koji je poginuo 1. novembra 2024. godine prilikom pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, a koja štrajkuje glađu.

Pošto je uočio jednog policijskog službenika koji je obezbeđivao Dom Narodne skupštine sa puškom na grudima povikao mu je: "Alo, skloni pušku bre“.

Sve navedeno je, kako je saopšteno iz tužilaštva, dovelo do okupljanja građana ispred Doma Narodne skupštine, koji su motivisani Štimčevim pozivima napadali policijske službenike i učesnke drugog skupa, gađajući ih pirotehničkim sredstvima, staklenim flašama i kamenjem, usled čega je jedan policijski službenik zadobio tešku telesnu povredu u predelu potkolenice.

Istom prilikom prouzrokovan je požar na šatoru koji koriste učesnici drugog skupa.