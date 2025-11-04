Slušaj vest

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da su blokaderima propali jučerašnji planovi da izazovu haos u Novom Sadu, pa su juče nastavili sa nasiljem i napadima na Ćacilend.

"Večeras su nastavili svoj fašistički pir napadima na Pionirski park, Ćacilend, koji se pokazao kao neprobojna brana u odbrani naše Srbije i dostojanstva studenata i građana koji samo žele normalan život, bez blokada, bakljada, bejzbol palica... Neće im uspeti da slome Ćacilend - simbol otpora! Neće im uspeti da slome našu Srbiju i izazovu građanski rat", rekla je i dodala:

Kako je ministarka Mesarović istakla, mnogo je novca uloženo u destabilizaciju naše zemlje, ali Srbija neće pristati na nasilje i rušenje.

Napad blokadera na ćacilend Izvor: Kurir

"Neće im uspeti, jer je njihova jedina politika politika mržnje i nasilja. Ogroman novac je uložen u destabilizaciju naše zemlje. Sve svoje medijske poluge koriste za laži, spinovanje, izmišljanje afera i dehumanizaciju našeg predsednika Aleksandra Vučića. Zverski napadaju i uništavaju prostorije SNS-a, valjda misle da će rušenjem prostorija da sruše nas. Srbija nikada neće pristati na nasilje i rušenje! Srbija nikada više neće pristati da bude uništavana, osiromašena, posramljena.. Građani hoće miran, noramalan u dostojanstven život i sigurnu budućnost za svoju decu.

Mesarović je izjavila da su blokaderi gotovi te da su zato tako nasilni i besni.

"I neće im uspeti ni da nas uplaše, ni da nas pokolebaju u borbi za normalnu, mirnu i prosperitetnu Srbiju! Srbija ide napred vođena našim predsednikom Aleksandrom Vučićem, Vladom Srbije i Srpskom naprednom strankom na čelu sa Milošem Vučevićem", poručila je Mesarović.