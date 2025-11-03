Slušaj vest

Kako nezvanično saznajemo, Vladimir Štimac ipak nije pušten na slobodu da opet divlja ulicama glavnog grada, već se i dalje nalazi u režimu zadržavanja do 48 sati !

Prethodno je, podsetimo, sudija-blokaderka iz Višeg suda u Beogradu Ksenija Marić usvojila žalbu njegovog advokata na rešenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu kojim mu je bilo određeno zadržavanje do 48 sati i ukinula to rešenje.

Nezvanični izvori naše redakcije tvrde da će policija po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu doneti novo rešenje o zadržavanju ovog nasilnika.

Štimac se prema nezvaničnim infomracijama, trenutno nalazi na Urgentnom centru jer je od policije tražio da mu omogući lekarski pregled.

Podsetimo, Štimac je sinoć uhapšen jer je tokom celog dana, podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu takozvani Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup, sve sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti.