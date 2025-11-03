Slušaj vest

Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe i poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić nastavio je, četvrti dan, štrajk glađu ispred Narodne skupštine, sve dok, kako kaže, ne budu ispunjeni njegovi zahtevi tužilaštvu.

Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić izjavio je da nema pomaka u ispunjenju njegovih zahteva zbog kojih je u petak stupio u štrajk glađu ispred Skupštine Srbije.

Uglješa Mrdić je podneo krivičnu prijavu protiv odgovornih za pad nadstrešnice u Novom Sadu.

Posle toga predao je dokaze Tužilaštvu za organizovani kriminal koji optužuju Nebojšu Bojovića i Milutina Miloševića za tragediju u kojoj je stradalo 16 ljudi.

Kada je započeo štrajk glađu, Mrdić je rekao da je njegov glavni zahtev da nadležno tužilaštvo uhapsi bivšeg predsednika Skupštine akcionara Infrastrukture Železnice Srbije Nebojšu Bojovića i bivšeg izvršnog direktora te kompanije Milutina Miloševića, protiv kojih je, kako tvrdi, nedavno dostavio dokaze Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK), u vezi sa padom nadstrešnice u Novom Sadu.