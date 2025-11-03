Slušaj vest

Kako saznajemo, Vladimiru Štimcu je pregled omogućen odmah, a u Urgentnom centru se žalio na bolove u ramenima. U tu zdravstvenu ustanovu došao je u pratnji policije.

Pregledalo ga je više lekara specijalista, urađena mu je kompletna dijagnostika posle čega je dobio terapiju za sve bolove na koje se žalio.

Podsetimo, Štimac je sinoć priveden jer je tokom celog dana podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu takozvani Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup, sve sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti.

Isti scenario sa Urgentnim centrom pre dva dana je primenio i blokader Miša Bačulov, koji je u petak uhapšen pod sumnjom da je hteo da lažira svoje trovanje i da za to okrivi predsednika Republike Srbije i državni vrh u cilju da tako izazove revolt kod građana i omasovi protest koji je bio zakazan za subotu - 1. novembar, te da izavove eksalaciju nasilja koja bi dovela do smene vlasti.