Slušaj vest

"Rektor Vladan Đokić glavni odgovorni za urušavanje autonomije univerziteta, od njega su napravli brlog i leglo zaraze," oštro ocenjuje na Kurir televiziji, Vladimir Marinković, predsednik Kongresa srpsko-američkog. Gosti "Pulsa Srbije" bili su Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu, Vladimir Kljajić, politikolog i Vladimir Marinković, predsednik Kongresa srpsko-američkog prijateljstva, koji su istakli da je aktuelna društvena krizadirektno povezana sa uticajem rektora Đokića.

Ovako je izgledao napad blokadera na Ćacilend:

Napad blokadera na ćacilend Izvor: Kurir

"Rektor Đokić odgovoran za urušavanje autonomije obrazovnog sistema"

"Rektor Đokić je glavni odgovorni za urušavanje autonomije univerziteta," tvrdi Vladimir Marinković. Dalje ističe i da je Đokić, kako kaže, dozvolio da univerzitet postane političko središte i mesto uticaja partija i nevladinih organizacija.

- Oni bi trebalo da daju univerzalno znanje studentima, a ne da dozvole da univerziteti postanu brlog i leglo zaraze. Uvek se setim prof. Čedomir Antić je jednom rekao, naši "nobelovci" i napredna deca koja treba da promene državu, što im njihovi roditelji ne prepišu imovinu, stanove i kompanije? Što im ne daju, ako studenti znaju i mogu sve? Dakle, mi smo ovde potpuno zamenili teze, a rektor Đokić za to ima jednu od najvećih odgovornosti u državi - zaključio je Marinković.

Politička zloupotreba tragedije

Darko Obradović smatra da se tragedija politički zloupotrebljava kroz performanse i obeležavanja u nedogled umesto da se pristupi njenom suštinskom razumevanju.

Foto: Kurir Televizija

Ključni zahtev, kako Obradović kaže, jeste ostvarenje prava na pravdu, odnosno da institucije nezavisno urade svoj posao i informišu javnost o toku istrage. Time bi se, kaže, umirila javnost i pokazalo da se društvo zaista saoseća s porodicama žrtava.

- Prošlo je godinu dana, možemo slobodnije da govorimo, ljudi koji su stradali pod nadstrešnicom, nisu stradali u borbenim dejstvima, niti su ubijeni zbog mržnje ili političkog neslaganja. Dakle, nema onog karaktera tragedije koja se urezuje u sećanje društva da bi društvo to obeležavalo u nedogled. Obično se takav vid obeležavanja primenjuje kada ljudi stradaju od strane nekoga ko ih je mrzeo - rekao je Obradović.

Obradović napominje i da institucije treba da rade svoj posao, kao i da bi, kako kaže, transparentnost o toku istrage delovala umirujuće na javnost.

"Zahtev za raspisivanje parlamentarnih izbora u službi političke manipulacije" Vladimir Marinković tvrdi da zahtev opozicije za raspisivanje parlamentarnih izbora nije iskren i da nema za cilj borbu protiv korupcije ili jačanje institucija, već političku manipulaciju. On smatra da opozicija tokom protekle godine nije pokazala spremnost za dijalog niti za pronalaženje zajedničkog jezika, uprkos više poziva predsednika na razgovor.

Vladimir Marinković gost Kurir televizije Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, opozicionim grupama zapravo nisu u interesu demokratski izbori, jer nemaju jasnu političku platformu ni program kroz koji bi se ravnopravno suprotstavile vlasti argumentima i vizijom budućnosti Srbije.

- Njihov cilj nije borba protiv korupcije, unapređenje demokratskih kapaciteta, ohrabrivanje samostalnih institucija da rade najpoštenije i najčasnije. Ne verujem u dijalog sa ljudima i sa stranom koja nijednog trenutka, za ovih godinu dana, nije pokazala želju da se nađe zajednički imenilac i da se počne sa razgovorima koji bi doveli do smirivanja tenzija. Inače, ovo nije prvi put da predsednik poziva na dijalog - rekao je Marinković, pa je u širem kontekstu spomenuo poziciju Srbije:

REKTOR ĐOKIĆ NAPRAVIO LEGLO ZARAZE NA FAKULTETIMA: Ovako sabotira pozicioniranje Srbije usred geopolitičkih pomeranja Izvor: Kurir televizija

- Kako bi Srbija trebalo da izgleda za pet, deset, petnaest godina u ovom geopolitičkom okruženju koje je ionako vrlo senzitivno. Pogledajte sve izazove Srbije koja je mala zemlja, pa na sve to imamo jednu grupaciju ili više njih, koji za glavnu poruku imaju da Srbija mora da stane. Oni ne razmišljaju o tome što je hotelska industrija pala za 25 odsto, niti kako ćemo završiti ovu godinu sa prilivom stranih investicija, niti kako ćemo da zaštiti naš narod na Kosovu. Pitajte Srbe na Kosovu kako ovi protesti i blokade utiču na njihov položaj. Katastrofalno utiču - kaže Marinković.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Naoružani blokaderi ispred Skupštine: