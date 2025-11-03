Slušaj vest

Sudija Višeg Ksenija Marić suda u Beogradu napravila je još jedan strašan neprofesionalni gaf jer je i pored brojnih dokaza na slobodu pustila jednog od vođa ekstremne profašističke organizacije “Klub 451” Marka G. koji je letos lomio stranačke prostorije SNS u Cvijićevoj ulici i povrh toga se spremao za novo nasilje u subotu u Novom Sadu.

Ista sudija, inače supruga tužioca Bruna Vekarića koji već 20 godina tuži Srbe za ratne zločine, ranije danas je pokušala da pusti na slobodu nasilnika bokadera Vladimira Štimca.

Kako nezvanično saznajemo, Marićka je juče odbila predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu da odredi pritvor Marku G. jer navodno nema dokaza da je izvršio krivično delo, iako joj je dostavljen snimak napada na prostorije SNS, komparativno veštačenje i majica u kojoj je bio tog dana, a koja mu je pronađena prilikom pretresa.

Marko G. Foto: MUP Srbije

Tužilaštvo će se, kako saznajemo, žaliti na ovu odluku jer nasilnik ne sme biti na slobodi da ne bi ponovio krivično delo u kratkom periodu.

Pored toga što je letos lomio stranačke prostorije SNS, ovaj nasilnik se spremao i za divljanje u Novom Sadu.