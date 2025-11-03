Slušaj vest

Uprkos kiši i vetru, Srbi sa KiM nastavljaju svoj put ka Novom Sadu i pešače sa osmesima i u dobrom duhu što se može videti i na fotografijama.

Iako ih danas na putu ka Lazarevcu prati loše vreme, Srbi sa Kosova i Metohije koji su se uputili na veliki narodni skup protiv blokada, svojim primerom pokazuju volju i snagu da istraju na ovom putu i podrže predsednika Aleksandra Vučića i državu Srbiju.

Foto: foto: Kancelarija za KiM

Jedan od momaka iz Ivanjice koji zajedno sa svojim sunarodnicima iz Kraljeva, Raške, Gornjeg Milanovca, Lučana i drugih mesta pruža podršku pešacima s KiM i sa njima gazi ka Novom Sadu, ponosno u koloni nosi šajkaču i srpsku trobojku! To je najlepša slika i odgovor blokaderima od kojih samo gledamo nasilje!

Foto: foto: Kancelarija za KiM

Grupa od 60 Srba sa Kosova i Metohije krenula je pre pet dana sa jasnom porukom o jedinstvu i snazi pešaka ka Novom Sadu da podrži predsednika Srbije Aleksandra Vučića i veliki narodni skup protiv blokada i zaustavljanja Srbije.