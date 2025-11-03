Slušaj vest

Uprkos kiši i vetru, Srbi sa KiM nastavljaju svoj put ka Novom Sadu i pešače sa osmesima i u dobrom duhu što se može videti i na fotografijama.

Iako ih danas na putu ka Lazarevcu prati loše vreme, Srbi sa Kosova i Metohije koji su se uputili na veliki narodni skup protiv blokada, svojim primerom pokazuju volju i snagu da istraju na ovom putu i podrže predsednika Aleksandra Vučića i državu Srbiju.

WhatsApp Image 2025-11-03 at 2.58.37 PM.jpeg
Foto: foto: Kancelarija za KiM

Jedan od momaka iz Ivanjice koji zajedno sa svojim sunarodnicima iz Kraljeva, Raške, Gornjeg Milanovca, Lučana i drugih mesta pruža podršku pešacima s KiM i sa njima gazi ka Novom Sadu, ponosno u koloni nosi šajkaču i srpsku trobojku! To je najlepša slika i odgovor blokaderima od kojih samo gledamo nasilje!

WhatsApp Image 2025-11-03 at 2.58.37 PM (1).jpeg
Foto: foto: Kancelarija za KiM

Grupa od 60 Srba sa Kosova i Metohije krenula je pre pet dana sa jasnom porukom o jedinstvu i snazi pešaka ka Novom Sadu da podrži predsednika Srbije Aleksandra Vučića i veliki narodni skup protiv blokada i zaustavljanja Srbije.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaNI LOŠE VREME IH NE ZAUSTAVLJA, ORI SE PESMA "LAZARICA" Srbi sa KiM nastavljaju pešačenje ka Novom Sadu
Srbi sa KiM pešačenje Lazarevac
PolitikaSRBI SA KiM KOJI PEŠAČE KA NOVOM SADU ODALI POŠTU STRADALIMA U PADU NADSTREŠNICE: Pomolili se i zapalili sveće u hramu u Preljini, pa nastavili težak put
Srbi sa Kim (5).jpg
Politika"NOGE SU NAM UMORNE I U ŽULJEVIMA, ALI KAD VIDIMO OVO - DOBIJEMO KRILA!" Preko 1.500 ljudi u Preljini dočekalo Srbe sa Kosova koji pešače do Novog Sada (FOTO)
1761933706_cacak-kim-podrška-vucic-fotorina1owyr.jpg
SRBI NA KIMPEŠACI SA KIM, KOJI IDU ZA NOVI SAD, JUTROS KRENULI IZ KRALJEVA: Pridružila im se i jedna gospođa koja je želela da nosi srpsku trobojku! Ovo je plan za danas
Srbi sa KiM