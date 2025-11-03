KURIR SAZNAJE! Doneto novo rešenje o zadržavanju nasilnika Štimca po nalogu Višeg javnog tužilaštva
Policija je, kako nezvanično saznajemo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ponovo donela rešenje o zadržavanju do 48 sati blokadera-nasilnika Vladimira Štimca!
Prethodno je, ranije danas, sudija-blokaderka iz Višeg suda u Beogradu Ksenija Marić usvojila žalbu njegovog advokata na prvo rešenje o zadržavanju do 48 sati i ukinula to rešenje.
Podsetimo, Štimac je sinoć uhapšen jer je tokom celog dana, podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu tzv. Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup, sve sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti.
Isti scenario sa Urgentnim centrom pre dva dana je primenio i blokader Miša Bačulov, koji je u petak uhapšen pod sumnjom da je hteo da lažira svoje trovanje i da za to okrivi predsednika Republike Srbije i državni vrh u cilju da tako izazove revolt kod građana i omasovi protest koji je bio zakazan za subotu - 1. novembar, te da izavove eskalaciju nasilja koja bi dovela do smene vlasti.
Kurir.rs