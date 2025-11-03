Slušaj vest

Policija je, kako nezvanično saznajemo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ponovo donela rešenje o zadržavanju do 48 sati blokadera-nasilnika Vladimira Štimca!

Prethodno je, ranije danas, sudija-blokaderka iz Višeg suda u Beogradu Ksenija Marić usvojila žalbu njegovog advokata na prvo rešenje o zadržavanju do 48 sati i ukinula to rešenje.

Podsetimo, Štimac je sinoć uhapšen jer je tokom celog dana, podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu tzv. Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup, sve sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti.

Isti scenario sa Urgentnim centrom pre dva dana je primenio i blokader Miša Bačulov, koji je u petak uhapšen pod sumnjom da je hteo da lažira svoje trovanje i da za to okrivi predsednika Republike Srbije i državni vrh u cilju da tako izazove revolt kod građana i omasovi protest koji je bio zakazan za subotu - 1. novembar, te da izavove eskalaciju nasilja koja bi dovela do smene vlasti.

Ovako je uhapšen Vladimir Štimac Izvor: Kurir

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"ŠTIMAC JE ČITAVOG DANA POZIVAO NA NASILJE, UHAPŠEN JE SA RAZLOGOM" Jorgić o blokaderu: Policija je reagovala adekvatno, on mora odgovarati
Hapšenje Vladimira Štimca Andrija Jorgić
DruštvoGoran Karadžić oštro nakon napada na Ćacilend: Ne brat na brata, nego brat za brata!
Goran Karadžić ispred Skupštena kao podrška studentima koji žele da uče
PolitikaKURIR SAZNAJE, ŠTIMAC PREGLEDAN U URGENTNOM CENTRU: Urađena kompletna dijagnostika, pregledalo ga više lekara specijalista, dobio terapiju, evo na šta se žalio
Vladimir Štimac hapšenje
PolitikaKURIR SAZNAJE: ŠTIMAC IPAK NIJE PUŠTEN NA SLOBODU, NOVO REŠENJE O ZADRŽAVANJU? Blokader prebačen na Urgentni centar, kao i Bačulov traži pregled lekara
Vladimir Štimac hapšenje