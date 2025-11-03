Slušaj vest

Veličanstvene scene projekta, koji je toliko veliki da ga može snimiti samo dron, uveče su zasenile strašne scene nasilja ispred Narodne skupštine u Beogradu.

Blokaderi, podstaknuti bivšim košarkašem Vladimirom Štimcem, napali su skup u Pionirskom parku, popularni Ćacilend.

Bacali su baklje i pirotehnička sredstva, napadali policiju i psovali predsednika Srbije.

Iste noći dok su blokaderi pravili haos, predsednica Skupštine Ana Brnabić je na aerodromu dočekala let iz Astane. Ta važna konekcija ostvarena je zahvaljujući dogovoru predsednika Vučića i Kasima Žomarta Tokajeva.

Dva lica Srbije Izvor: Kurir

Sa jedne strane smo videli ljude koji nasred ulice vade polne organe i divljaju, tobože u ime majke koja je izgubila sina, a sa druge red i rad na dobrobit svih, bez obzira na političke stavove, što je i sam Vučić istakao tokom obilaska Nacionalnog stadiona.

- Ja se ne borim za to da mi veruje onaj koji ne želi da veruje, ne borim se ni za čiju ljubav. Borim se za poštovanje, za rast i napredak Srbije - poručio je predsednik Aleksandar Vučić.

Kako je rekao, njegovo izvinjenje koje je uputio u petak je bilo "potpuno iskreno ne zbog potrebe da se nekome dodvori ili zato što je neko pomislio da je uplašen".

- Moje izvinjenje se pojavilo kao rezultat moje potrebe da utičem na promenu atmosfere u društvu, da pokušam da kažem da sasvim sigurno nisam najsrećniji zbog svake izgovorene reči, jer sam morao još snažnije da se uzdržavam - poručio je Vučić.

Ne propustitePolitikaBLOKADERI VREĐAJU VUČIĆA UŽIVO NA N1, REPORTERKA ĆUTI: Postavljaju dijagnoze predsedniku, gde to ima?! (VIDEO)
Aleksandar Vučić
Politika"ŠTIMAC JE ČITAVOG DANA POZIVAO NA NASILJE, UHAPŠEN JE SA RAZLOGOM" Jorgić o blokaderu: Policija je reagovala adekvatno, on mora odgovarati
Hapšenje Vladimira Štimca Andrija Jorgić
PolitikaKURIR SAZNAJE! JOŠ JEDAN SKANDAL SUDIJE KSENIJE MARIĆ: Odbila da odredi pritvor ekstremisti koji je lomio prostorije SNS
Marko G. klub 451 blokader nasilnik
PolitikaJOŠ JEDNA LAŽ BLOKADERA I N1: Tvrde da Mrdić kopira Hrku sa štrajkom glađu, a on počeo dva dana pre (FOTO/VIDEO)
dijana hrka mrdić