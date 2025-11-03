Slušaj vest

Veličanstvene scene projekta, koji je toliko veliki da ga može snimiti samo dron, uveče su zasenile strašne scene nasilja ispred Narodne skupštine u Beogradu.

Blokaderi, podstaknuti bivšim košarkašem Vladimirom Štimcem, napali su skup u Pionirskom parku, popularni Ćacilend.

Bacali su baklje i pirotehnička sredstva, napadali policiju i psovali predsednika Srbije.

Iste noći dok su blokaderi pravili haos, predsednica Skupštine Ana Brnabić je na aerodromu dočekala let iz Astane. Ta važna konekcija ostvarena je zahvaljujući dogovoru predsednika Vučića i Kasima Žomarta Tokajeva.

Dva lica Srbije Izvor: Kurir

Sa jedne strane smo videli ljude koji nasred ulice vade polne organe i divljaju, tobože u ime majke koja je izgubila sina, a sa druge red i rad na dobrobit svih, bez obzira na političke stavove, što je i sam Vučić istakao tokom obilaska Nacionalnog stadiona.

- Ja se ne borim za to da mi veruje onaj koji ne želi da veruje, ne borim se ni za čiju ljubav. Borim se za poštovanje, za rast i napredak Srbije - poručio je predsednik Aleksandar Vučić.

Kako je rekao, njegovo izvinjenje koje je uputio u petak je bilo "potpuno iskreno ne zbog potrebe da se nekome dodvori ili zato što je neko pomislio da je uplašen".