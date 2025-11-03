Slušaj vest

Predsednica Skupštine Ana Brnabić reagovala je na blokaderske optužbe da SNS provocira postavljanjem novog stakla na SNS prostorije nakon što su prethodno ti isti blokaderi slomili, istakavši da je prema njihovoj logici nasilnik onaj koji svoju kuću popravlja, a ne onaj koji mu je ruši.

"Ovo je primer sumanute blokaderske logike - SNS izaziva nasilje time što nešto sređuje i uređuje. Jeste, evo preko 10 godina izazivamo nasilje time što gradimo puteve, naučno-tehnološke parkove, pruge, bolnice, škole, fabrike.... Najveći čin nasilja je da popravimo prozore na našim prostorijama koje blokaderi polome. Nasilnik je, prema toj logici, onaj koji svoju kuću popravlja, a ne onaj koji mu je ruši. Eto, konačno da razumemo njihovu logiku", napisala je na Iksu Brnabićeva.

Podsećamo, blokaderi su razbili izlog Srpske napredne stranke u Stražilovskoj ulici u Novom Sadu tokom avgustovskih nereda u tom gradu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Prostorije sns u Strazilovskoj ulici u Novom Sadu. Izvor: Kurir