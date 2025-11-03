Slušaj vest

Predsednica Skupštine Ana Brnabić reagovala je na blokaderske optužbe da SNS provocira postavljanjem novog stakla na SNS prostorije nakon što su prethodno ti isti blokaderi slomili, istakavši da je prema njihovoj logici nasilnik onaj koji svoju kuću popravlja, a ne onaj koji mu je ruši.

"Ovo je primer sumanute blokaderske logike - SNS izaziva nasilje time što nešto sređuje i uređuje. Jeste, evo preko 10 godina izazivamo nasilje time što gradimo puteve, naučno-tehnološke parkove, pruge, bolnice, škole, fabrike.... Najveći čin nasilja je da popravimo prozore na našim prostorijama koje blokaderi polome. Nasilnik je, prema toj logici, onaj koji svoju kuću popravlja, a ne onaj koji mu je ruši. Eto, konačno da razumemo njihovu logiku", napisala je na Iksu Brnabićeva.

Podsećamo, blokaderi su razbili izlog Srpske napredne stranke u Stražilovskoj ulici u Novom Sadu tokom avgustovskih nereda u tom gradu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Prostorije sns u Strazilovskoj ulici u Novom Sadu. Izvor: Kurir

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaKURIR SAZNAJE: Nova hapšenja u Beogradu, blokader spremio 10 drvenih palica za sutra! Ranije hapšen zbog razbijana prostorija SNS
Marko G. klub 451 blokader nasilnik
PolitikaDVA LICA SRBIJE: Sa jedne strane gradilišta i napredak, sa druge divljanje, baklje i haos (VIDEO)
Protest blokadera ispred skupštine i nacionalni stadion
PolitikaBLOKADERI VREĐAJU VUČIĆA UŽIVO NA N1, REPORTERKA ĆUTI: Postavljaju dijagnoze predsedniku, gde to ima?! (VIDEO)
Aleksandar Vučić
Politika"SMANJENA BROJNOST DOVELA DO POVEĆANE AGRESIVNOSTI" Ministar Bratina o nasilju blokadera ispred Skupštine: Spremni su da žrtvuju bilo koga
Boris Bratina