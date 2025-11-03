Slušaj vest

Blokaderi nasilnici koji su se okupili sinoć ispred Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu, došli su naoružani bokserima, noževima, bakljama, jednu su ubacili u Pionirski park, a onda okrivili svoje mete da su prvi počeli sa opasnim nasiljem!

Možda bi im u nekom delu javnosti to i pošlo za rukom, ali na sreću postoji snimak koji jasno pokazuje da su blokaderi ti koji su mogli nekog teško da povrede bakljom - oni su bacili baklju ka Ćacilendu, a zatim su je dobili nazad - što se vidi na snimku koji se deli na Iksu uz komentar:

"Ali bukvalno se vidi kako baklja uleće u park. I ovi iz parka je vraćaju nazad".

Pogledajte snimak:

Ovo je samo jedna u nizu laži koja stiže iz kuhinje "prepoštenih" blokadera.

Prethodno je reporterka sa N1 intervjuisala nadomak Skupštine dramaturga Ivana Lalića i oboje su se usaglasili da Uglješa Mrdić, predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, kopira Dijanu Hrku u štrajku glađu!

A istina je, Mrdić je rekao da stupa u štrajk glađu 31. oktobra, dok je Dijana Hrka to učinila juče, 2. novembra,