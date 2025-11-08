Slušaj vest

Mesecima unazad pišemo o pozadini najznačajnijih događaja i pravim motivima njihovih učesnika, a sada je dokazano da smo bili u pravu. Uprkos pritiscima sa raznih strana, nije nam bilo teško da to postignemo: vodila nas je želja za istinom i da vam je mi prvi saopštimo.

Kako je Kurir među prvima demaskirao prave namere rektora Đokića, za jutarnji program naše televizije govorila je Milica Crnogorac, urednik političke rublike u Kuriru.

Politička agenda rektora Đokića i uloga Kurira

Crnogorac ističe da je "Kurir" prvi razotkrio političku agendu rektora Vladana Đokića, koji je, prema njenim rečima, univerzitet iskoristio za političko delovanje umesto da ga štiti od politike.

Navodi da su se vremenom pojavili dokazi o povezanosti Đokića i grupe profesora sa političkim ciljevima koji su doveli do urušavanja obrazovnog sistema i blokada rada univerziteta. Dodaje i da je Đokić izbegavao dijalog s predsednikom, a da su njegovi kontakti sa evropskim centrima moći bili povezani sa aktivnostima opozicionog blokadarskog pokreta.

- Rektor Đokić je korak po korak gradio svoju političku agendu, a Kurir je korak po korak tu agendu raskrinkavao i nekako smo prvi ukazali na nju. Kroz radnje Vladana Đokića došli smo do dokaza da je ta politička igra i njegova agenda imala jasan cilj koji je vodio urušavanju univerziteta i obrazovanja. Sada se plašimo da li će na vreme početi školska godina i da li će sve proteći kako treba. Univerzitet je postao prostor političkog delovanja, umesto da rektor na čelu te velike i važne ustanove štiti univerzitet, on je igrao zapravo svoju igru, a Kurir je otklonio sve dileme - kaže Crnogorac.

Kurir je pisao i da se rektor Đokić uključio u dnevnu politiku, kada je prihvatio da bude deo tzv. Studentske izborne liste.

- Tim potezom je potvrdio naša pisanja. Do tog trenutka su ljudi i sumnjali u političko delovanje iza toga, ali podsetimo, Đokić od februara nije odgovorio na poziv predsednika Vučića. Na dijalog je došao tek u vladu, sa dolaskom novog premijera Macuta, kada je trebalo da se raspravlja o četvrtom studentskom zahtevu. Sve ono što je Đokić radio na svojoj političkoj agendi Kurir je pratio i sve to je povezano sa Đokićevim odlascima u Brisel i Evropu - rekla je Crnogorac.

Diskriminacija prema studentima koji žele da uče

- Ta podela je možda i najtužnija u celoj priči. Ti mladi ljudi, takođe studenti, su tražili razgovor i da se vrate na predavanja. Oni su skrajnuti. Oni su diskriminisani. Rektor Đokić i ostali profesori kojima su se oni obraćali, niko im nije odgovorio, zato smo taj deo studenata u blokadi nazvali "blokaderska elita". Shvatili smo kako se radi, misle da su elita i da jedino važi ono šta oni kažu, ali mi kažemo da istina ne bira stranu. Studenti zaista žele da uče - kaže Milica Crnogorac.

