Povodom teksta koji je 14. oktobra 2025. godine izašao na internet portalu Kurir.rs pod naslovom: "Još jedno sporno istraživanje! Čudna matematika agencije CRTA: Odnos snaga blokadera i Vučića 44 prema 32 odsto - A gde vam nestade 24 odsto birača?!", Udruženje građana "CRTA" poslalo je odgovor:

- CRTA demantuje zlonamerne navode da njeno istraživanje "liči na političku manipulaciju" i da "javnost s pravom sumnja da je reč o friziranim brojkama, koje imaju cilj da naduvaju podršku blokaderskoj opciji". Sva CRTINA istraživanja sprovode se po jasno definisanoj i javno dostupnoj metodologiji, u skladu sa standardima struke. Zarad transparentnosti, rezultati se objavljuju uz podatke i objašnjenja o uzorku i vremenskom okviru istraživanja.