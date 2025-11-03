Slušaj vest

BEOGRAD - Ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Snežana Paunović, sastala se danas sa ambasadorom Italije u Srbiji Lukom Gorijem, povodom nastavka dugogodišnje uspešne saradnje i unapređenja odnosa između dve zemlje.

Na sastanku je razgovarano o razmenama iskustava u oblasti upravljanja ljudskim resursima, digitalizacije procesa u javnoj upravi, kao i o mogućnostima zajedničkih programa obuka i jačanja administrativnih kapaciteta.

Ministarka Paunović sa ambasadorom Italije Lukom Gorijem Foto: Zorana Jevtić

Ministarka Paunović istakla je da je razmena znanja i primena dobrih praksi u ovim oblastima od posebnog značaja za unapređenje efikasnosti i transparentnosti državne uprave, kao i za napredak Srbije na evropskom putu.

Takođe je naglasila da čvršće povezivanje gradova i opština Srbije i Italije predstavlja važan segment za dalje unapređenje saradnje i razvoj zajedničkih inicijativa i projekata.

Ambasador Luka Gori ocenio je da su odnosi Srbije i Italije tradicionalno prijateljski i da se saradnja razvija kontinuirano, na obostrano zadovoljstvo.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaMINISTARKA PAUNOVIĆ U ZVANIČNOJ POSETI ATINI: Potvrđeno vekovno prijateljstvo dva naroda, saradanja u oblasti digitalne transformacije
Ministarka-Atina.jpg
DruštvoObeležen Dan Sektora za vanredne situacije: Ministar Dačić otvorio novoizgrađeni objekat Vatrogasno-spasilačke jedinice u Lapovu (FOTO)
16.jpg
Politika"OVO NIJE NAROD, VEĆ MANJINA KOJA IMA ZADATAK" Snežana Paunović na Kurir televiziji o brutalnom nasilju u Novom Sadu: Cilj dokonih je dolazak na vlast prevratom
ns.jpg
PolitikaSNEŽANA PAUNOVIĆ, MINISTARKA ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU: Ne postoje trvenja između SNS i SPS, lične ambicije ne smeju biti ispred interesa zemlje
0401 Snezaana Paunovic rgb News1 Nemanja Nikolic.jpg