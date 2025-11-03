Slušaj vest

BEOGRAD - Ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Snežana Paunović, sastala se danas sa ambasadorom Italije u Srbiji Lukom Gorijem, povodom nastavka dugogodišnje uspešne saradnje i unapređenja odnosa između dve zemlje.

Na sastanku je razgovarano o razmenama iskustava u oblasti upravljanja ljudskim resursima, digitalizacije procesa u javnoj upravi, kao i o mogućnostima zajedničkih programa obuka i jačanja administrativnih kapaciteta.

1/8 Vidi galeriju Ministarka Paunović sa ambasadorom Italije Lukom Gorijem Foto: Zorana Jevtić

Ministarka Paunović istakla je da je razmena znanja i primena dobrih praksi u ovim oblastima od posebnog značaja za unapređenje efikasnosti i transparentnosti državne uprave, kao i za napredak Srbije na evropskom putu.

Takođe je naglasila da čvršće povezivanje gradova i opština Srbije i Italije predstavlja važan segment za dalje unapređenje saradnje i razvoj zajedničkih inicijativa i projekata.

Ambasador Luka Gori ocenio je da su odnosi Srbije i Italije tradicionalno prijateljski i da se saradnja razvija kontinuirano, na obostrano zadovoljstvo.