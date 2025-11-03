Prvo rešenje o zadržavanju bilo je ukinuto odlukom sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu koji je usvojio žalbu branioca osumnjičenog. Štimac je u međuvremenu, kako se navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva, zahtevao lekarski pregled nakon čega je prebačen u Urgentni centar. Nakon pregleda je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu doveden u policijsku stanicu gde mu je u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku uručeno novo rešenje o zadržavanju do 48 sati.