Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijlna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski potpisala je sa privrednicima iz Čačka ugovor o saradnji koji će omogućiti nosiocima boračkih legitimacija povlastice prilikom lečenja.

Ugovor sa ministarkom za rad, zapošljavanje, boračka i socijlna pitanja potpisali su predstavnici privrednih subjekta iz Čačka među kojima su Specijalistička internistička i radiološka ordinacija "Hipokrat", Specijlana bolnica za rehabilitaciju Gornja Trepča, Mladen Behara - specijalistička stomatološka ordinacija, ambulante z rehabilitaciju "Aleksić."

Ministarka je istakla da je veoma zahvalna što privrednici prepoznaju koliko je neophodno da svi pokažemo odnos i poštovanje prema onima koji su branili otadžbinu.

"Zadovoljstvo je što smo imali priliku da potpišemo sporazum o saradnji s respektabilnim privrednim subjektima u Čačku koji su prepoznali koliko je značajno da svi zajedo, udruženim snagama brinemo o boračkoj populaciji. Veoma sam zahvalna što privredni subjekti prepoznaju koliko je neophodno da svi pokažemo odnos i poštovanje prema onima koji su branili otadžbinu. Ovim sporazumima mi ćemo omogućiti da boračka populacija posebne pogodnosti i posebne povlastice, koristeći se uslugama koje pružaju konkretno ovde prisutni privredni subjekti, odnosno naši privrednici Čačka, s tim da su oni nesebično te pogodnosti dali ne samo nosiocima boračke legitimacije koji žive u Čačku, nego nosiocima boračke legitimacija iz cele Srbije.

Mislim da je ovo primer dobre prakse i jedan putokaz kako i ostali privrednici iz čitave Srbije treba da sa različitim povoljnostima i povlasticama izađu u susret našim borcima. U ovom gradu, Ministarstvo je u prethodnom periodu od početka 2025. godine u okviru programa boračko-invalidske zaštite, isplatilo preko 90 miliona dinara", istakla je ministarka.