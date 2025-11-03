Slušaj vest

Šta se sinoć dogodilo ispred Narodne skupštine u Beogradu, čiji glas je bio nadjačan? Kome odgovara nasilje na ulici?

Činjenica je da se jedan narod medjusobno sukobio kroz vatru, bol, vredjanje i pogrešno tumačenje istine. Da li smo kao društvo u stanju da otvorimo dijalog ili tonemo dublje u krizu iz koje ne postoji izlaz?

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Aleksandar Jerković, Perko Matović i Milovan Drecun, narodni poslanik.

Milovan Drecun Foto: Kurir Televizija

Drecun: Ovo je pokušaj reinkarnacije obojene revolucije

Drecun navodi da je ovo pokušaj reinkarnacije obojene revolucije, koja je u kliničkoj smrti:

- Govorite o sukobu jednog naroda, ali u ovom nasilnom rušenju države ne učestvuju samo Srbi. Ne možemo govoriti samo o podeli naroda, već šta se dešava i šta očekivati. Svedočimo o prerastanju opozicionog političkog delovanja, do nezakonitog, kriminalnog, terorističkog delovanja na rušenje ustavnog poretka i nasilne promene vlasti - kaže Drecun.

Drecun kaže da čak i opozicija koja ne poziva na nasilje, i dalje ga podržava tako što ga ne osuđuje.

- Opozicija treba da bude konstruktivan kritičar aktuelne vlasti, a oni žele da ponište izbornu volju građana i iskoriste sve kriminogene elemente i navijačke grupe, kao i sve one kojima je osnovni cilj u životu nasilje. Žele da zloupotrebe ljude koji su doživeli lične tragedije kako bi se uz stranu pomoć dočepali vlasti - kaže Drecun.

On dodaje i da ne može svako neslaganje u društvu da znači društvena kriza i nasilno menjanje vlasti, jer čak i zemlje sa najrazvijenijom demokratijom imaju podeljena politička mišljenja.

- U SAD ima podele, ali da li to znači da treba da se ide na izbore na svakih mesec dana i da pojedinci kreću u štrajk glađu da bi uslovili vlast i izazvali izbore?

Perko Matović Foto: Kurir Televizija

Matović: Žele da iskoriste Dijanu Hrku za svoje političke ciljeve

Matović kaže da je on sin samohrane majke i ističe da se jako saoseća sa majkom jednog od nastradalih u padu nadstrešnjice u Novom Sadu, Dijanom Hrkom, koja je nakon godišnjice smrti svog sina stupila u štrajk glađu ispred Narodne skupštine:

- Ne bih se usudio da politički komentarišem njen potez. Razumem da svako mora da nađe svoj način da prebrodi ličnu tragediju. Ne mislim da je ona ta koja želi da propagira političku agendu, već ljudi žele da je iskoriste zarad političkog cilja - kaže Matović.

On dodaje da je ovo niska politička strast, pa dodaje i da to u kulturnom svetu izaziva gađenje.

- Ovo je bila nacionalna tragedija od koje se nismo oporavili, pitanje je da li ćemo se oporaviti. Nije zamislimo da ovako nešto može da se desi - kaže Matović.

Foto: Kurir Televizija

Jerković: Pravda se ne traži ispred Narodne skupštine

Jerković kaže da se pravda ne traži ispred Narodne skupštine, jer ona nije nadležna za nju, već se treba obratiti pravosuđu:

- Pravda je u rukama sudije i pravosuđa. To je treća grana vlasti koja je odvojena od volje, kontrole i nadzora, pa i mogućnosti da se komentariše, jer bi to bilo protumačeno kao pritisak na pravosuđe. Ne vidim šta se u kontekstu pravde za žrtve traži od poslanika Narodne skupštine - kaže Jerković.

Jerković kaže da ako neko kaže da želi pravdu, ne treba da traži nju od nenadležne institucije Narodne skupštine, već od suda, tužilaštva i ostalih nadležnih institucija.

