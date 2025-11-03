Politika
"ŠTIMAC JE TRAŽIO OD NAŠE VLASTI DA SRUŠIMO KUĆU DA BI IMAO BOLJI POGLED NA DUNAV" Vučić u Ćirilici: Njima se žuri, nervoza je velika
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom večerašnjeg gostovanja u prvom izdanju političke emisije "Ćirilica", koja se "preselila" na TV Prva, govorio i o privođenju Vladimira Štimca.
- I dan-danas govore da mu otac nije otac, da je cela porodica kriminalna - istakao je Vučić.
- Vladimir Štimac je tražio da se čoveku sruši kuća u Beogradu jer njemu kvari pogled negde prema Dunavu, na Višnjičkoj banji. Njima se žuri, nervoza je velika - rekao je predsednik.
