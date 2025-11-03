Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da je neverovatno šta smo prošli i samo pukim čudom i trpeljivošću nemamo stradale.

- Nisam proglasio pobedu, niti je to moguće. Nemate u čemu da pobedite, rekao sam samo da obojena revolucija nije uspela. Kod njih postoji nervoza i histerija zbog debakla iz Novog Sada, i to dostiže svoj vrhunac. Mislim da su ljudi siti toga, dobrim delom - rekao je na početku, komentarišući trenutnu situacija na ulicama Srbije.

Teško je trpeti laži

Kako je istakao, teško je sve trpeti — laži, fore i fazone prenapunjene lažima.

- Neverovatno je da političari, ja razumem ovu decu, klinci, uvek to postoji kod njih — da menjaju svet, ali ne mogu da razumem političare, koji sve što rade rade protiv države. Da preuzmete vlast, recimo, kako mislite da ćete da vladate? Da neko neće sve to isto da vam radi ili još gore? Neverovatno je šta smo prošli, samo pukim čudom i trpeljivošću nemamo stradale - zapitao se.

- Pucali su i u Milana Bogdanovića, ni krivog ni dužnog. Došli smo i do toga. Prošlo je 7-8 od tada, niko više ni ne govori o tome, poruka je dozvoljeno je pucati u nekoga nedužnog. Čak su i taj događaj propratili brojim lažima. Svako nasilje koje sprovode u delo, moraju da pokriju nekim lažima i neistinama. Nisam ništa novo rekao ovim.

Neko je pokušao da vrati '45

Vi mislite drugačije, i kako kaže glumica Stupljanin, "vi ste demon", a što onda uzimate pare od demona, rekao je.

- Razbijali su prozore stranaka, danas su videli da nameštaju stakla koja su oni razbili i oni kažu, zamislite provokaciju "danas su baš našli da ih prave". Ne smeju da žive oni koji drugačije misle. Kod nas je neko pokušao da vrati 1945/1946. godinu. Najteže godine koje smo u lažnom miru provodili, pa sve do 1949. godine. Neverovatnu atmosferu su napravili, u kojoj mogu da rade šta god hoće, a niko ništa ne sme da im kaže. Nekad sam preterao, ali sam čovek od krvi i mesa, ali ne znam da li je iko u Srbiji prošao kroz toliko gadosti koje je slušao o sebi i svojoj porodici, i u poslednjih godinu dana je nešto što prevazilazi sve granice ukusa - dodao je.