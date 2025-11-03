Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je napad blokadera koji se sinoć dogodio ispred Skupštine Srbije.

- Oni su gađali policajce, ljude u Pionirskom parku, vidi se sve, doduše, tada je usledio odgovor iz parka i tada su pobegli glavom bez obzira. Ali je svakome jasno ko je započeo i ko je kriv za to. I ja razumem njihovu nervozu. N1 ih svakodnevno tako predstavlja, najgore imbecile od Bačulova, Štimca itd. Godinu dana im je Bačulov bio heroj. Sve što kažu slažu. Možda bih imao nešto da kažem, ali kao pristojan čovek neću reći nijednu reč o gospođi Hrka. Ali samo obratite pažnju, oni su Đuri Raci, sprdali su se s njim, nazivali ga plaćenikom, da se odrekao sopstvenog deteta za pare...

Kod njih nikada nije postojala empatija, već lažna empatija kada im to odgovara, dodao je.

- Dan kad su ubijeni i deca u Ribnikaru i Duboni, videli ste posle mesec dana da su to pretvorili u žrtve. Nikada ih ta deca nisu zanimala. Sinoć su uhapšeni, jedan dečak, vidi se da nisu odavde. Imali su i nož i bokser. Šta želiš da radiš? Da ubiješ nekoga? To je tvoja namera. Time sebi uništavaš život, ja sam se zato molio i pozivao na mir. Znaš koliko ljudi i energije je bilo angažovano, preko 150 ljudi na zaustavljanja kontranapada. 150 ljudi je držalo momke da ne idu dalje. Pozivam te ljude da ne nasedaju na provokacije, čuo sam da je danas kod jednog pronađena i bomba, zamislite da je bačena, koliko bi bilo mrtvih - rekao je.

Moramo da sačuvamo mir u Srbiji, stabilnost i da se ne ponašamo kao što se oni ponašaju, dodao je.

- Pozivam sve ljude da razmisle dobro da živimo u istoj zemlji. Zamislite da je Milan Bogdanović preminuo, to bi bio sekund, kako bi se onda ponašali. Da li bi na tome ostalo? Onda bismo pokrenuli začarani krug iz kog ne bismo izašli. Mnogi spolja žele građanski rat, ali i žele oni iznutra. Neće promeniti moje mišljenje, nemam problem da čujem od njih sve najgore o sebi, ali ćemo da razgovaramo. Kada sam ih pozvao 11. decembra, rekli su nisi nadležan. Rekao sam okej, a kad su tražili izbore, ja sam jedini nadležan za to. Sad neće ni sa nadležnim da pričaju - rekao je.