- Iskoristio bih priliku da zamolim, iako znam da će to biti prilika da me gospođa Hrka uvredi, da zamolim i Uglješu Mrdića i veterane sa njim, koji štrajkuju glađu, i gospođu Hrku, da prekinu štrajk glađu. Razumem ja i političke performanse. Razumem sve. Molim vas, to ne činite. Imam ogromno poštovanje prema tome što znam kolika je bol kada izgubite dete. Molim vas, primite moje saučešće još jedanput - rekao je, pa nastavio:

- Ali vas, k'o Boga, molim, nemojte da naškodite svom zdravlju. Ne mogu ja to da govorim. Ali vas, molim, čuvajte svoje zdravlje, a pravdu ćemo izgurati do kraja i znaće se precizno ko je — taj će odgovarati. Nema nikakve sumnje. A za to nismo nadležni ni vi, ni ja. Te vas samo molim da to učinite zbog sebe jer svi ovi koji dolaze da vas tapšu po ramenu ne dolaze da vas tapšu po ramenu zbog tobožnje empatije. Za njih to odlično znam. I video sam ih danas od Kesića do Marinike Tepić. Oni imaju svoje interese. I ništa drugo. I ništa više od toga. Tako da, to je moja molba i spreman sam da primim najteže udarce i uvrede, ali i moj posao kao predsednika je da s ovom molbom izađem - poručio je Vučić.