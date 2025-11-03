Slušaj vest

Blokaderi nasilnici su se ponovo večeras okupili ispred Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu, a pored toga što su došli da izazivaju haos — jer za drugo ne znaju — pokazali su da ne poštuju pripadnike službi bezbednosti!

Naime, oni su večeras skandirali policiji "av, av" i "kerovi", nakon čega su posuli i pseću hranu pred službenike, preko ograde ispred Skupštine. 

Da li je ovo pristojno lice Srbije koje pokušavaju da istaknu?!

Sramne povike upućene policiji pogledajte u nastavku: 

Drugi dan haos ispred Skupštine

Podsetimo, blokaderi su i sinoć napravili haos kod Pionirskog parka, kada su bacali baklje i pirotehnička sredstva, napadali policiju i psovali predsednika Srbije. 

Sa jedne strane smo videli ljude koji nasred ulice vade polne organe i divljaju, tobože u ime majke koja je izgubila sina, a sa druge red i rad na dobrobit svih, bez obzira na političke stavove.

Tako se skup blokadera pretvorio u nasilje kada su počeli da bacaju kamenice, flaše i baklje, topovske udare, a sve pokušavajući da izazovu haos! I kao da to već nije dovoljno, neki od okupljenih blokadera su bili pijani, a kako se može videti na snimcima — ispijali su pivo iz limenki. 

Blokaderi piju pivo ispred skupštine Izvor: Kurir

Podsetimo, uhapšen je i blokader Vladimir Štimac zbog pozivanja na nasilje i nasilnu promenu vlasti, a više o tome pročitajte u našem posebno tekstu ovde.

Kurir.rs

