Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas u jednodnevnoj radnoj poseti Briselu, gde će učestvovati na Samitu o proširenju EU u organizaciji Euronews.

Tokom posete, predsednik Vučić sastaće se sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom i prisustvovati večeri, koju u čast šefova država i vlada učesnika Samita, organizuje komesarka EU za proširenje Marta Kos, saopšteno je iz službe za saradnju s medijima predsednika Republike.

Planirano je da se tokom boravka u Briselu, predsednik Vučić sastane i sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.

