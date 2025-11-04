Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da njegove političke protivnike nisu dotukla istraživanja javnog mnjenja o podršci, već realnost i dodao da mu je prethodnih godinu dana bila najteža godina u profesionalnom smislu.

"Nisu ih dotukla istraživanja, nikada rezultati istraživanja to ne mogu da urade, već realnost. Istraživanje, ukoliko je pravo istraživanje, ono samo prati činjenice", kazao je Vučić u emisiji "Ćirilica" na TV Prva.

Kako je naveo, mlađi se ponašaju nešto pametnije.

"Oni su shvatili ko su im pravi protivnici i počeli su se ponašati kao politička bića i prave otklon od Manojlovića, Milivojevića i slično zato što znaju da su njima potrebni glasovi, a ne da im glasovi odu na neku drugu stranu, jer oni će svi na kraju krajeva učestvovati na izborima", kazao je Vučić.

Kako je istakao, njegovi politički protivnici se bore za sebe, a izmisliće razlog da kažu zašto se bore za Srbiju ili za nešto veće.

Kada je reč o, kako navodi, mlađima, oni polako uče politiku što nije loše.

"Dobro je da to razumeju. Kao što razumeju da im nasilje pravi štetu, jer dovoljno je bilo da pogledate, recimo, rejtinge sinoćnjih emisija u kojima moje telefonsko uključenje na jednu malu televiziju koja nije nacionalna je tri puta gledanije nego njihova kultna emisija. Pa se pitajte zbog čega je to tako. Pa razmišljajte zbog čega je", rekao je predsednik.

Kako je dodao, ta kultna emisija uvek je bila ili prva ili druga po gledanosti od političkih emisija nedeljom, a juče je bila na 10. mestu.

"Neće ljudi više da slušaju laži. Neće više ljudi da slušaju gluposti. Neće ljudi više da slušaju izmišljotine, zato što vide da se to kosi sa realnošću", istakao je Vučić.

"I to što sam preživeo, malo ko bi to uspeo"

Istakao je da je prethodnih godinu dana bila u profesionalnom smislu najteža za njega.

"Verovatno najteža. Lično svakako nije najteža, a u profesionalnom smislu jeste. I to što sam preživeo, malo ko bi to uspeo. I pripremao sam se za svašta. Gledao sam kako je to izgledalo i 5. oktobra i tada, kao neko ko nije ni o čemu odlučivao, užasavao sam se onim što su činili Milanoviću i Komrakovu i nikada nisu rekli izvinite. Nikada nisu rekli izvinite za te jezive stvari koje su organizovali. I bilo ih je baš briga za sve", rekao je.

Vučić navodi i da se i danas isto ponašaju i time hvale. Dodao je da danas imaju tzv. firepower, odnosno N1, Nova S i svi mediji United Grupe iz koje, kako ističe, sipaju samo mržnju, koja nema veze ni sa kakvim činjenicama.

Na pitanje kada će se vratiti politička stabilnost u Srbiju, Vučić je istakao da će se sigurno vratiti i da je to sada svima jasno.