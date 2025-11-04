Slušaj vest

Međutim, jedan incident koji je razgnevio žitelje podgoričkog naselja Zabjelo, vrlo vešto je, kao u scenariju nekog špijunskog filma, uvezan s antisrpskom kampanjom koja u pojedinim crnogorskim medijima traje već mesecima i u kojoj je centar događanja nekako uvek predsednik Srbije iako s tim nema apsolutno nikakve veze.

I jutros je na meti podgoričkih Vijesti ponovo Vučić koji je opet "glavni krivac za sve" a o tome govori i naslovna strana tog dnevnog lista kojom se implicira da je srpski šef države neka siva eminencija koja vedri i oblači po Crnoj Gori u kojoj "njegova posluga skače na svaki njegov mig".

Ni izbor reči nije slučajan jer sve deluje obavijeno nekakvim velom tajni, delovanjem iz pozadine, rovarenjem na kvarno, tačno tako da se stekne utisak da Srbija i njen predsednik rade svakojake nečasne stvari po Crnoj Gori, a cilj je potpuno drugačiji.

Impliciranjem da se Srbija i Vučić mešaju u bilo šta što se dešava u Crnoj Gori, ima za cilj da se Srbija i njen predsednik ali i svi Srbi koji žive u Crnoj Gori omrznu do krajnih granica čime se opasno pojačava netrpeljivost prema svemu što je srpsko.

"Ćeranje Turaka" koje se dogodilo došlo je, što bi se u šali reklo, "kao kec na 11", kao događaj koji se namestio da mu se u aktuelnom trenutku pripiše sve i svašta i kako kome odgovara.

Foto: Vijesti Printscreen

Međutim, đavo je davno odneo šalu jer pojedini crnogorski mediji i njihovi vlasnici sada već gotovo svakodnevno ulažu dodatne napore u pokušaje da demonizuju predsednika Srbije i samu Srbiju. U toj nečasnoj nameri svaki put odlaze korak dalje, a o čemu je sinoć govorio i sam predsednik Srbije.

Koliko je daleko otišlo ludilo mozga, svedoče i napisi Dražena Živkovića u Borbi.me koji je "pravo u sridu" demontirao mehanizam kojim se služe profesionalni napadači na Vučića u Crnoj Gori:

- Dakle, Vučić upravlja turskim državljanima koji se tuku na Zabjelu, diktira meteorološke prilike nad Podgoricom i tajno regrutuje učesnike lokalnih incidenata - naveo je on, dodajući da bi takva tvrdnja bila smešna "da nije opasna".

Kao što se i vidi na fotografiji, na jutrošnjoj naslovnoj strani pod udarnim naslovom "Nečitak Vučićev potpis", podgoričke Vijesti plasiraju indirektnu ali jasnu poruku Srbije kao remetilačkog faktora koji vršlja po Crnoj Gori.

Stara teza sad je vrlo vešto i praktično iskorišćena tako što je privezana za događaj koji je izuzetno uznemirio crnogorsku javnost a to su protesti žitelja Podgorice koji su usledili posle napada dvoje stranih državljana na njihovog komšiju iz naselja Zabjelo.

Upravo se ti protesti prikazuju kao dirigovani iz Beograda (?!) uz poruku da ti isti ljudi nisu u stvari revoltirani napadom na svog sugrađanina nego su eto tako skočili na mig iz Srbije?!

Na prvi pogled suludo, a na drugi i svaki sledeći - vrlo promišljeno i opasno.