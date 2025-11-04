Vladimir Štimac koji je uhapšen u nedelju, doveden je na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu, saznaje nezvanično Kurir.

Vladimir Štimac, podsetimo je uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je u nedelju u popodnevnim i večernjim satima na Trgu Nikole Pašića u neposrednoj blizini Doma Narodne skupštine Republike Srbije pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja i podstrekavao učesnike neprijavljenog skupa da izvrše napad na učesnike drugog prijavljenog skupa, koji se održava u Pionirskom parku, zatim na policijske službenike, kao i na nasilno svrgavanje nosilaca najviših drzavnih funkcija.