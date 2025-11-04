Slušaj vest

Vladimir Štimac koji je uhapšen u nedelju, doveden je na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu, saznaje nezvanično Kurir.

Vladimir Štimac, podsetimo je uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je u nedelju u popodnevnim i večernjim satima na Trgu Nikole Pašića u neposrednoj blizini Doma Narodne skupštine Republike Srbije pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja i podstrekavao učesnike neprijavljenog skupa da izvrše napad na učesnike drugog prijavljenog skupa, koji se održava u Pionirskom parku, zatim na policijske službenike, kao i na nasilno svrgavanje nosilaca najviših drzavnih funkcija.

Ne propustitePolitikaOGLASILO SE TUŽILAŠTVO NAKON ODREĐIVANJA NOVOG PRITVORA ŠTIMCU: Evo za šta se tereti
Vladimir Štimac hapšenje
PolitikaKURIR SAZNAJE! Doneto novo rešenje o zadržavanju nasilnika Štimca po nalogu Višeg javnog tužilaštva
Vladimir Štimac hapšenje
Politika"ŠTIMAC JE ČITAVOG DANA POZIVAO NA NASILJE, UHAPŠEN JE SA RAZLOGOM" Jorgić o blokaderu: Policija je reagovala adekvatno, on mora odgovarati
Hapšenje Vladimira Štimca Andrija Jorgić
PolitikaKURIR SAZNAJE, ŠTIMAC PREGLEDAN U URGENTNOM CENTRU: Urađena kompletna dijagnostika, pregledalo ga više lekara specijalista, dobio terapiju, evo na šta se žalio
Vladimir Štimac hapšenje