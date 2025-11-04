Slušaj vest

Kako saznajemo, u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu u toku je saslušanje blokadera-nasilnika Vladimira Štimca koji je u nedelju tokom celog dana pozivao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu tzv. Ćacilend i policiju.

To je dovelo do napada na policiju i građane u Ćacilendu, jer su ih nasilnici gađali topovskim udarima, staklenim flašama i kamenjem....

Usled toga je povređen jedan policajac i zapaljen je šator u Ćacilendu.