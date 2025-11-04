Slušaj vest

Kako saznajemo, u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu u toku je saslušanje blokadera-nasilnika Vladimira Štimca koji je u nedelju tokom celog dana pozivao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu tzv. Ćacilend i policiju.

To je dovelo do napada na policiju i građane u Ćacilendu, jer su ih nasilnici gađali topovskim udarima, staklenim flašama i kamenjem....

Usled toga je povređen jedan policajac i zapaljen je šator u Ćacilendu.

Ovo je samo nastavak brutalnih napada napada na državu i građane u Ćacilendu jer je pre sedam dana na istom mestu ispred Skupštine Srbije Vladimir A. pokušao je da ubije jednog od učesnika prijavljenog skupa u Ćacilendu kao i da zapali šatore.

Ne propustitePolitikaŠTIMAC DOVEDEN NA SASLUŠANJE U VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU: Pravio haos ispred Skupštine, huškao nasilnike da napadnu "Ćacilend"
Vladimir Štimac hapšenje
Politika"ŠTIMAC JE TRAŽIO OD NAŠE VLASTI DA SRUŠIMO KUĆU DA BI IMAO BOLJI POGLED NA DUNAV" Vučić u Ćirilici: Njima se žuri, nervoza je velika
Aleksandar Vučić
PolitikaOGLASILO SE TUŽILAŠTVO NAKON ODREĐIVANJA NOVOG PRITVORA ŠTIMCU: Evo za šta se tereti
Vladimir Štimac hapšenje
PolitikaKURIR SAZNAJE! Doneto novo rešenje o zadržavanju nasilnika Štimca po nalogu Višeg javnog tužilaštva
Vladimir Štimac hapšenje