Prethodne večeri na tri lokacije održane su blokade na kojima su se okupile manje grupe ljudi, oko dvadesetak blokadera kako se može videti i na snimcima sa lica mesta, pod izgovorom da je cilj podrška Dijani Hrka, majci Stefana Hrke stradalog mladića u padu nadrstrešnice u Novom Sadu.

Na blokaderskom skupu u Kragujevcu, Novom Sadu i Čačku, iako reporteri blokaderskih medija tvrde da je reč o kolonama ljudi, jasno se vidi da nije reč ni o kakvim kolonama i hiljadama ljudi - naprotiv, blokaderi nisu uspeli da okupe više od 20-ak pristalica.

Reporterka N1 javila se iz Novog Sada gde se jasno može videti da se radi o manjoj grupi ljudi, a kako je u datom trenutku navela, blokaderi nisu imali ni konkretan plan.

Potom je prikazana "kolona", kako je njihova reporterka navela, blokadera iz Kragujevca koja je krenula sa Đačkog trga, a ono što je evidentno je to da ni u ovom gradu nije bilo više od 20 ljudi.

Ni u Čačku blokaderski skup nije bolje prošao. Reporter Nove S nije odgovorio na pitanje o daljim planovima blokadera za to veče u Čačku, već je vešto izbegao pitanje i osvrnuo se na dan pre, kada su se studenti pešaka vraćali iz Novog Sada.

Na snimku pogledajte kako N1 izveštava sa skupova blokadera i koja je stvarna slika:

Više je nego jasno da okupljanja blokadera koja rezultiraju čistim nasiljem građani, većinska Srbija ne podržava i da im i na ovaj način poručuje da nije deo njihove "borbe za pravdu" na ulicama.