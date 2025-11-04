PA OVO JE HIT! O KOJIM KOLONAMA PRIČATE?! Dok blokaderski mediji tvrde da je reč o velikim grupama ljudi, pristalice blokadera broje se na prste (VIDEO)
Prethodne večeri na tri lokacije održane su blokade na kojima su se okupile manje grupe ljudi, oko dvadesetak blokadera kako se može videti i na snimcima sa lica mesta, pod izgovorom da je cilj podrška Dijani Hrka, majci Stefana Hrke stradalog mladića u padu nadrstrešnice u Novom Sadu.
Na blokaderskom skupu u Kragujevcu, Novom Sadu i Čačku, iako reporteri blokaderskih medija tvrde da je reč o kolonama ljudi, jasno se vidi da nije reč ni o kakvim kolonama i hiljadama ljudi - naprotiv, blokaderi nisu uspeli da okupe više od 20-ak pristalica.
Reporterka N1 javila se iz Novog Sada gde se jasno može videti da se radi o manjoj grupi ljudi, a kako je u datom trenutku navela, blokaderi nisu imali ni konkretan plan.
Potom je prikazana "kolona", kako je njihova reporterka navela, blokadera iz Kragujevca koja je krenula sa Đačkog trga, a ono što je evidentno je to da ni u ovom gradu nije bilo više od 20 ljudi.
Ni u Čačku blokaderski skup nije bolje prošao. Reporter Nove S nije odgovorio na pitanje o daljim planovima blokadera za to veče u Čačku, već je vešto izbegao pitanje i osvrnuo se na dan pre, kada su se studenti pešaka vraćali iz Novog Sada.
Na snimku pogledajte kako N1 izveštava sa skupova blokadera i koja je stvarna slika:
Više je nego jasno da okupljanja blokadera koja rezultiraju čistim nasiljem građani, većinska Srbija ne podržava i da im i na ovaj način poručuje da nije deo njihove "borbe za pravdu" na ulicama.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane Srbije da ostanu mirni, bore nenasilnim sredstvima i ne odgovaraju na provokacije.
Kurir Politika