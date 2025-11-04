Slušaj vest

Prvog dana posete Šangaju premijer Đuro Macut sastao se sa kineskim kolegom Li Ćijangom. Prethodno je razgovarao sa gradonačelnikom Šangaja, grada koji važi za trgovinski i finansijski centar Kine.

Gradonačelnik Gong Zeng poželeo je dobrodošlicu premijeru na osmi Međunarodni sajma uvoza u Šangaju koji će biti otvoren sutra.

Na agendi premijera bila je i poseta Šangajskom Đijao Tong univerzitetu, jednom od najprestižnijih u Kini. Poznat je po inženjerstvu, primenjenim naukama, ekonomiji i medicinskim istraživanjima, kao i uspostavljanju Akademskog rangiranja svetskih univerziteta – Šangajska lista. Šangajski univerzitet ima razvijen program studentskih razmena sa univerzitetima u Srbiji.

Predsednik Vlade održao je predavanje kineskim studentima na temu odnosa Srbije i Kine.

"Imamo dugoročno strateško partnerstvo koje je ojačano čeličnim prijateljstvom, naše veze su tako jake da sada gradimo novu eru ekonomskih odnosa, saradnju u obrazovanju i kulturi. Stateško partnerstvo uključuje i bliske odnose dva predsednika. Predsedik Si je posetio Beograd dva puta, a predsednik Vučić je više puta boravio u Kini, poslednji put u septembru na godišnjicu obeležavanja pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu“, rekao je Macut.

Poručio je da se odnosi dve države zasnivaju na principu nemešanja u unutrašnje odnose i poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta.

"Kina poštuje Srbiju po pitanju Kosova i Metohije i na taj način štiti teritorijalni integritet naše države. Kina u nama ima prijatelja koji podržava „politku jedne Kine“ kada je reč o Tajvanu i princip 'jedna zemlja, dva sistema' kada je reč o Hongkongu i Makau", istakao je premijer.

Kineske studente upoznao je sa situacijom na Kosovu i Metohiji i svakodnevnim životom srpske zajednice.

"Srpska zajednica na KiM je pod konstantim pritiscima i zabrinuta za bezbednost. Za nas je važno da obezbedimo opstanak Srba i zato je želimo da nastavimo dijalog pod okriljem EU. Priština više od decenije odbija da ispuni obaveze preuzete u dijalogu. Podsećam da odbija da formira ZSO, što je osnovni zahtev Beograda za u procesu normalizacije odnosa“, rekao je Macut.

Punopravno članstvo u EU ostaje spoljnopolitički prioritet Srbije, rekao je Macut i dodao da Srbija ostaje dosledna principu vojne neutralnosti.

Ekonomske odnose dve zemlje ocenio je kao odlične i podsetio da su glavni zajednički projekti vezani za infrastrukturu i energiju.

"Kina je najveći pojedinačni investitor u Srbiji. Kineske kompanije u Srbiji zapošljavaju 41500 radnika. Kina je naš četvrti partner kada je reč o stranim turistima, a linja Beograd- Šangaj je odlična prilika za novo povezivanje dve države i dva naroda", zaključio je Macut.

Podsetio je i da dve države povezuju tri direktne avio linije iz Beograda za Peking, Šangaj i Guangdžou.