Li Ćijang je istakao da čelično prijateljstvo i odnosi Srbije i Kine bez sumnje podstiču dalju saradnju. Premijer Macut je istakao da su odnosi dve zemlje izrasli u jako pouzdane i stabilne poslednjih deset godina.

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut predvodi delegaciju Vlade Srbije koja boravi u Šangaju. Dan uoči Međunarodnog kineskog sajma uvoza, premijer Kine Li Ćijang ugostio je srpskog premijera Đuru Macuta.

"Zadovoljstvo je da se sretnem sa vama, znam da je ovo vaša prva poseta Kini otkad ste stupili na dužnost premijera. Cenimo vaše napore da unapredite saradnju sa Kinom. Srbija svake godine učestvuje na sajmu, a 2023. godine je bila počasni gost domaćin. Sve to pokazuje koliko vam je stalno da unapređujete odnose sa Kinom“, rekao je kineski premijer.

Istakao je da čelično prijateljstvo i odnosi Srbije i Kine bez sumnje podstiču dalju saradnju.

"Ove godine sastali se predsednici Vučić i Si, razmenili su mišljenja o različitim pitanjima i dali smernice za buduće odnose. Želimo da obogatimo odnose, produbimo ih kako bi naši narodi imali koristi. Sve u cilju interesa obe države“, rekao je Li Ćijang.

Premijer Macut je istakao da su odnosi dve zemlje, zahvaljujući velikom ličnom prijateljstvu koje imaju predsednici Si i Vučić, izrasli u jako pouzdane i stabilne poslednjih deset godina.

"Zadovoljstvo je i čast što sam sa vama i što prvi put mogu da posetim Šangaj koji je jedan od najlepših gradova, što mogu da čestitam 70 godina odnosa Srbije i Kine. Predsednik Si je nedavno boravio u Srbiji gde su potpisani važni sporazumi, predsednik Vučić je nedavno boravio u Kini na obeležavanju pobede nad fašizmom", rekao je Macut.

Prema njegovim rečima, Srbija kontinuirano učestvuje na Uvoznom sajmu u Šangaju i ovo je prilika da razgovaramo konkretno o našoj budućoj saradnji.

Kineskom premijeru, Macut je preneo pozdrave predsednika i pozvao ga da poseti Srbiju. Macut je na Šangajskom univerzitetu održao predavanje kineskim studentima na temu odnosa Srbije i Kine.